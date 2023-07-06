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    • Иван Скобрев: «Радуемся каждому новому успешному шагу в восстановлении Романа Костомарова»

    Иван Скобрев: «Радуемся каждому новому успешному шагу в восстановлении Романа Костомарова»

    Двукратный призер Олимпийских игр по конькобежному спорту Иван Скобрев подтвердил, что поддерживает постоянную связь с Романом Костомаровым.

    Роман Костомаров, олимпийский чемпион в ледовых танцах, который пережил частичную ампутацию конечностей из-за осложнений после пневмонии, недавно опубликовал видео своей тренировки.

    «Мы постоянно с ним на связи, он начал выкладывать в сеть видео, где показывает с какими трудностями ему приходится справляться. Пытаемся поддерживать его своими сообщениями.

    Радуемся каждому новому успешному шагу в восстановлении Романа. Надеюсь, что в ближайшее время он вернется домой, к семье».

    Источник: Матч ТВ

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