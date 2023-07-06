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    • Чемпионка России по конькобежному спорту объяснила свой переход в сборную Казахстана
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    Чемпионка России по конькобежному спорту объяснила свой переход в сборную Казахстана

    Действующая чемпионка России по конькобежному спорту, Кристина Силаева, объяснила свое решение перейти в сборную Казахстана.

    Отметим, что Силаева – нынешний победитель национального чемпионата на дистанции 500 метров. В текущий момент Международный союз конькобежцев (ISU) не допускает российских спортсменов к участию в соревнованиях, проводимых под его эгидой. Интервью с Силаевой:

    – Я уже тренируюсь в Казахстане. Решение приняла, можно сказать, в начале весны.

    – Не верили в то, что вернут на международные старты?

    – Просто не готова ждать, век спортсмена короток, неизвестно, когда будут следующие международные соревнования, если остаться. Нельзя пропускать пик карьеры.

    – Вам придется отказаться от российского гражданства.

    – Я знала, что придется отказываться, переживала немного, но ничем страшным мне это вроде бы не грозит, ничем таким я не была связана, терять особо было нечего. Можно рискнуть, плюс возвращение гражданства не такая большая проблема.

    – То, что Клевченя будет работать в команде Казахстана, это было фактором в пользу такого решения для вас?

    – Это тоже был один из важных факторов для меня, так как считаю, что только с этим тренером могу добиться высоких результатов.

    – Близкие как восприняли ваше решение?

    – Родители понимают, что политическая ситуация очень сложная и с 2014 года на зимних Играх наш флаг не появляется. Сейчас идет СВО, потом еще будет что‑нибудь, поэтому родители отнеслись с пониманием.

    Источник: Матч ТВ

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    Сегодня, 11:25
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