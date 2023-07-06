Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области получат 326 млн рублей на закупку спортивного инвентаря

Федеральные средства будут направлены в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Запорожскую и Херсонскую области для приобретения спортивного оборудования и инвентаря для школ и спортивных учреждений. Данное решение было оформлено постановлением, подписанным премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

На сайте кабмина сказано:

«Всего в 2023 году на закупку инвентаря и оборудования в эти регионы поступит 326,8 млн рублей. Средства уже предусмотрены в программе социально-экономического развития новых регионов, утвержденной Правительством в апреле 2023 года.

В рамках ее реализации планируется перезапустить работу ключевых отраслей и предприятий, восстановить производственные фонды, выстроить системы здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта.

Это позволит сформировать условия для дальнейшего социально-экономического роста регионов, повышения уровня благосостояния граждан и защиты их прав».