Глава Союза конькобежцев России – об уходе российских спортсменов: «Вызывает недоумение, называем их «конькобеженцы»

Глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев высказался об уходе двух спортсменок.

Ранее сообщалось, что за Казахстан решили выступать шестикратный призер ЧМ Елизавета Голубева и чемпионка России Кристина Силаева.

«Мы не будет препятствовать, просто действуем по положению. Положение о переходах, которое у нас есть, там все прописано.

В целом, мое личное мнение – я отношусь к этому негативно. Но каждый спортсмен делает свой выбор, называем их «конькобеженцы».

Насколько я понимаю, это были личные звонки на личные номера, я знаю, что предлагали Наталье Ворониной, а она им отказала. Вызывает недоумение, почему все это изначально было сделано нашими коллегами у нас за спиной», – сказал Гуляев.