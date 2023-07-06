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    • Глава Союза конькобежцев России – об уходе российских спортсменов: «Вызывает недоумение, называем их «конькобеженцы»

    Глава Союза конькобежцев России – об уходе российских спортсменов: «Вызывает недоумение, называем их «конькобеженцы»

    Глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев высказался об уходе двух спортсменок.

    Ранее сообщалось, что за Казахстан решили выступать шестикратный призер ЧМ Елизавета Голубева и чемпионка России Кристина Силаева.

    «Мы не будет препятствовать, просто действуем по положению. Положение о переходах, которое у нас есть, там все прописано.

    В целом, мое личное мнение – я отношусь к этому негативно. Но каждый спортсмен делает свой выбор, называем их «конькобеженцы».

    Насколько я понимаю, это были личные звонки на личные номера, я знаю, что предлагали Наталье Ворониной, а она им отказала. Вызывает недоумение, почему все это изначально было сделано нашими коллегами у нас за спиной», – сказал Гуляев.

    Источник: «Матч ТВ»

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