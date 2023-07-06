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  • Силаева – о смене российского гражданства: «Нельзя пропускать пик карьеры. Сейчас СВО, потом еще будет что‑нибудь»

Силаева – о смене российского гражданства: «Нельзя пропускать пик карьеры. Сейчас СВО, потом еще будет что‑нибудь»

6 июля 2023, 05:55

Чемпионка России по конькобежному спорту Кристина Силаева объяснила, почему решила выступать за Казахстан.

– Я уже тренируюсь в Казахстане. Решение приняла, можно сказать, в начале весны.

– Не верили в то, что вернут на международные старты?

– Просто не готова ждать, век спортсмена короток, неизвестно, когда будут следующие международные соревнования, если остаться. Нельзя пропускать пик карьеры.

– Вам придется отказаться от российского гражданства.

– Я знала, что придется отказываться, переживала немного, но ничем страшным мне это вроде бы не грозит, ничем таким я не была связана, терять особо было нечего. Можно рискнуть, плюс возвращение гражданства не такая большая проблема.

– То, что Клевченя будет работать в команде Казахстана, это было фактором в пользу такого решения для вас?

– Это тоже был один из важных факторов для меня, так как считаю, что только с этим тренером могу добиться высоких результатов.

– Близкие как восприняли ваше решение?

– Родители понимают, что политическая ситуация очень сложная и с 2014 года на зимних Играх наш флаг не появляется. Сейчас идет СВО, потом еще будет что‑нибудь, поэтому родители отнеслись с пониманием.

Источник: «Матч ТВ»
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