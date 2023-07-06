Ковпанец: «Понятия не имею, как сестры Мальковы оказались в Сирии – еще в июне они выступали в России»

Старший тренер сборной России по велоспорту Сергей Ковпанец отреагировал на информацию об участии сестер Мальковых в Панарабских играх.

Ранее сообщалось, что пять российских спортсменок заявлены на Панарабские игры за сборную Сирии.

Они будут выступать под измененными именами.

«Мы сами в шоке от этой информации и сейчас пытаемся выяснить, что случилось.

Как сестры Мальковы оказались в Сирии, да еще и с искаженным вариантом фамилии и даты рождения – я понятия не имею. Еще в июне они выступали на чемпионате России. Пытались с ними связаться, но ни спортсменки, ни их отец-тренер на связь не выходят.

Понятно, что речь о дружественной стране, но так переходы не делаются. Это какая-то авантюра», – сказал Ковпанец.