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    • Ковпанец: «Понятия не имею, как сестры Мальковы оказались в Сирии – еще в июне они выступали в России»

    Ковпанец: «Понятия не имею, как сестры Мальковы оказались в Сирии – еще в июне они выступали в России»

    Старший тренер сборной России по велоспорту Сергей Ковпанец отреагировал на информацию об участии сестер Мальковых в Панарабских играх.

    • Ранее сообщалось, что пять российских спортсменок заявлены на Панарабские игры за сборную Сирии.
    • Они будут выступать под измененными именами.

    «Мы сами в шоке от этой информации и сейчас пытаемся выяснить, что случилось.

    Как сестры Мальковы оказались в Сирии, да еще и с искаженным вариантом фамилии и даты рождения – я понятия не имею. Еще в июне они выступали на чемпионате России. Пытались с ними связаться, но ни спортсменки, ни их отец-тренер на связь не выходят.

    Понятно, что речь о дружественной стране, но так переходы не делаются. Это какая-то авантюра», – сказал Ковпанец.

    Источник: Sports.ru

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