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    • «Насильно мил не будешь»: российская конькобежка Елизавета Голубева будет выступать за Казахстан

    «Насильно мил не будешь»: российская конькобежка Елизавета Голубева будет выступать за Казахстан

    Призер ЧМ по конькобежному спорту Елизавета Голубева решила выступать за сборную Казахстана. Об этом сообщил глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

    «У нас есть заявление Голубевой о переходе в команду Казахстана. Сейчас мы находимся в процессе выполнения определенных бюрократических процедур. Действуем в соответствии с регламентом, утвержденным исполкомом Союза конькобежцев России, по переходам как внутри страны, так и за границу.

    О мотивах перехода лучше спросить у спортсменки. Но, как говорится, насильно мил не будешь. Пусть это будет на ее совести, каждый решает сам», – сказал Гуляев.

    • Голубевой 26 лет.
    • Она чемпионка Европы в командной гонке и шестикратный призер чемпионатов мира.

    Источник: ТАСС

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