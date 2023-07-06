«Зенит» поставил ультиматум Венделу.

Самая горячая футболистка мира возмутилась, что все смотрят только на ее сексуальность: «Обращайте внимание на меня как на личность».

ЦСКА назвал цену на Зайнутдинова – им интересуется «Бешикташ».

Малком: «Я русский».

ЦСКА объявил о приостановке контрактов двух игроков.

Ультрас ЦСКА и «Зенита» договорились не оскорблять друг друга на матче за Суперкубок.

Маунт перешел из «Челси» в «Манчестер Юнайтед».

«Спартак» начал переговоры с защитником сборной Ганы из Лиги 1.

Президент «Кадиса» подтвердил переход лучшего бомбардира в «Спартак».

«ПСЖ» объявил нового главного тренера.