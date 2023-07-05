Велосипедистка Дарья Малькова рассказала, планирует ли она менять гражданство

Велосипедистка из России Дарья Малькова не намерена менять свое гражданство после своего визита в Сирию.

Ранее были сообщения, что несколько российских спортсменок, включая Малькову, зарегистрированы на Панарабские игры в качестве представительниц Сирии.

«Это было частное предложение, там были хорошие условия, что мне оплатят перелет, отель – так и есть, что я смогу тренироваться на шоссе. Мне нужно было подкатать местных девочек для этих Игр как спарринг‑партнеру.

Я подумала: «Почему нет?» Конечно, гражданство я менять не собираюсь и не собиралась участвовать в Панарабских играх, а также ехать в Алжир. Я возвращаюсь в Россию, у меня скоро чемпионат России на треке», – сообщила Малькова.