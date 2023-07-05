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    • Велосипедистка Дарья Малькова рассказала, планирует ли она менять гражданство

    Велосипедистка Дарья Малькова рассказала, планирует ли она менять гражданство

    Велосипедистка из России Дарья Малькова не намерена менять свое гражданство после своего визита в Сирию.

    Ранее были сообщения, что несколько российских спортсменок, включая Малькову, зарегистрированы на Панарабские игры в качестве представительниц Сирии.

    «Это было частное предложение, там были хорошие условия, что мне оплатят перелет, отель – так и есть, что я смогу тренироваться на шоссе. Мне нужно было подкатать местных девочек для этих Игр как спарринг‑партнеру.

    Я подумала: «Почему нет?» Конечно, гражданство я менять не собираюсь и не собиралась участвовать в Панарабских играх, а также ехать в Алжир. Я возвращаюсь в Россию, у меня скоро чемпионат России на треке», – сообщила Малькова.

    Источник: Sports.ru

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    05.07.2023 19:37
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