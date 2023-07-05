Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Колобков – о санкциях Чехии против российских спортсменов: «Неприкрытое вмешательство государственных структур»

    Колобков – о санкциях Чехии против российских спортсменов: «Неприкрытое вмешательство государственных структур»

    Бывший министр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение Чехии запретить спортсменам из России участвовать во внутренних соревнованиях.

    • Ранее чешское правительство одобрило предложение министерства спорта запретить участвовать в соревнованиях в Чехии спортсменам и командам из России.
    • В чемпионате Чехии по футболу играет один россиянин – Владислав Левин.

    «Международные федерации и олимпийский комитет должны дать рекомендации и принять решение не проводить международные соревнования на территории Чехии. Потому что, проводя любые соревнования, страна должна гарантировать соблюдение соответствующих соглашений, в которых прописана возможность участия всех спортсменов.

    Это однозначное и неприкрытое вмешательство государственных структур. Самая простая реакция, которая должна быть – запрет на проведение там международных соревнований», – сказал Колобков.

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 04:35
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14497

      R_a_i_n 6 часов назад

      Ростки фашизма в Европе все больше и больше проклёвываются...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18

      valsbaston > R_a_i_n 4 часа назад

      Опять бухой там ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14497

      R_a_i_n > valsbaston 4 часа назад

      Не просыхаю. Тоже хочешь?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2521

      моэм 9 часов назад

      Лучше скажи какую ответку ты предлагаешь ....нет ....зассал стало быть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15381

      Алексей З 9 часов назад

      Это внутреннее дело Чехии.
      Да хер бы с ними.
      Наша Дурдума не лучше законы принимает , так что нечего на кого-то пенять.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 