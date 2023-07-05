Колобков – о санкциях Чехии против российских спортсменов: «Неприкрытое вмешательство государственных структур»

Бывший министр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение Чехии запретить спортсменам из России участвовать во внутренних соревнованиях.

Ранее чешское правительство одобрило предложение министерства спорта запретить участвовать в соревнованиях в Чехии спортсменам и командам из России.

В чемпионате Чехии по футболу играет один россиянин – Владислав Левин.

«Международные федерации и олимпийский комитет должны дать рекомендации и принять решение не проводить международные соревнования на территории Чехии. Потому что, проводя любые соревнования, страна должна гарантировать соблюдение соответствующих соглашений, в которых прописана возможность участия всех спортсменов.

Это однозначное и неприкрытое вмешательство государственных структур. Самая простая реакция, которая должна быть – запрет на проведение там международных соревнований», – сказал Колобков.