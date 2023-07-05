Губерниев – о новой форме российских биатлонистов: «Сами нового ничего предложить не можем»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на новую форму российских биатлонистов. СБР сегодня представил экипировку сборной России на будущий сезон.

«Сами нового ничего предложить не можем, будем наслаждаться славным прошлым. Это прекрасный девиз Союза биатлонистов России. Мне кажется, что великое наследие – прежде всего о людях, спортсменах, а не какие‑то слова на форме.

Все устремляются в будущее, а СБР живет прошлым. Остается их поздравить лишний раз, молодцы», – сообщил Губерниев.