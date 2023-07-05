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    Фигуристка Кавагути рассказала, что ее шокировало в России

    Фигуристка Юко Кавагути дала интервью Максиму Транькову. Она назвала самые шокирующие вещи в России.

    Кавагути выступала за Россию в паре с Александром Смирновым с 2006 по 2017-й.

    – Я могу перестраиваться очень легко и очень люблю учить языки. Всегда мечтала использовать несколько языков. У Тамары Николаевны была любимая штука: ну если у тебя не получится в фигурном катании, то зато ты теперь знаешь русский язык. Когда я это слышала, то я не понимала ее шутку, мне так обидно было. Но сейчас я воспринимаю все с юмором.

    – То есть ты даже стала понимать русский юмор?

    – Ну да. Но не совсем. До сих пор не все.

    – А что было самое сложное при переезде в Россию? Другая же культура, еда, метро.

    – Еда – нормально, метро тоже нормально. Что было шоком? Туалеты.

    – Не подогревается сиденье?

    – Да нет! Просто туалеты и вода. Я с водой подружилась только через десять лет. С телефоном еще – было сложно созвониться с мамой, интернационального телефона не было.

    – А как твои родители восприняли твой переезд в Россию?

    – Они как-то нормально относились. Если я занимаюсь тем, что мне нравится, то тогда они спокойны. Они доверяли Тамаре Николаевне. Моя семья не прямо богатая была, обычная в Японии. Но из-за курса валют в России все было дешево. Сейчас вот очень дорого. А тогда как-то смогли.

    Источник: подкаст «Произвольная программа»

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