Фигуристка Кавагути рассказала, что ее шокировало в России

Фигуристка Юко Кавагути дала интервью Максиму Транькову. Она назвала самые шокирующие вещи в России.

Кавагути выступала за Россию в паре с Александром Смирновым с 2006 по 2017-й.

– Я могу перестраиваться очень легко и очень люблю учить языки. Всегда мечтала использовать несколько языков. У Тамары Николаевны была любимая штука: ну если у тебя не получится в фигурном катании, то зато ты теперь знаешь русский язык. Когда я это слышала, то я не понимала ее шутку, мне так обидно было. Но сейчас я воспринимаю все с юмором.

– То есть ты даже стала понимать русский юмор?

– Ну да. Но не совсем. До сих пор не все.

– А что было самое сложное при переезде в Россию? Другая же культура, еда, метро.

– Еда – нормально, метро тоже нормально. Что было шоком? Туалеты.

– Не подогревается сиденье?

– Да нет! Просто туалеты и вода. Я с водой подружилась только через десять лет. С телефоном еще – было сложно созвониться с мамой, интернационального телефона не было.

– А как твои родители восприняли твой переезд в Россию?

– Они как-то нормально относились. Если я занимаюсь тем, что мне нравится, то тогда они спокойны. Они доверяли Тамаре Николаевне. Моя семья не прямо богатая была, обычная в Японии. Но из-за курса валют в России все было дешево. Сейчас вот очень дорого. А тогда как-то смогли.