Вендел не хочет играть в России, Деспотович прошелся по Слуцкому, Мбаппе близок к «Реалу» и другие новости

Маунт объявил об уходе из «Челси».

«Турецкий Месси» отклонил предложение «Барселоны»: он переходит в «Реал».

«Реал» выкупил Мбаппе у «ПСЖ» за рекордную сумму в истории футбола (Франсуа Галлардо).

Кузяев отказал «Бешикташу» и готов вернуться в «Зенит».

«Бавария» хочет подписать грузинского футболиста.

«Реал» не даст Мбаппе играть на любимой позиции.

Аршавин назвал основного вратаря «Зенита» на следующий сезон.

Деспотович: «Слуцкий – девушка на 70%. Это моя бывшая».

«Зенит» установил цену на Вендела для «Коринтианса».

«Я больше не хочу играть в России»: Нагучев – о словах Вендела в конце сезона РПЛ.