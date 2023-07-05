Елена Вайцеховская: «Вся группа катка «Хрустальный» запрыгала четверные прежде всего благодаря Трусовой, а вовсе не тренерам Тутберидзе и Дудакову»

Журналист Елена Вайцеховская высказалась о работе тренировочного комплекса по фигурному катанию «Хрустальный», где тренирует штаб Этери Тутберидзе.

«Не совсем точно я выразилась про Трусову в предыдущем посте, рассуждая о ней, Алене Косторной и конвейере «Хрустального». Все-таки склоняюсь к мысли, что конкуренция группы Тутберидзе – это в целом именно то, что Саше (в отличие от Алены) всегда было нужно.

Вполне допускаю, она сама этого не понимала, когда убегала от конкуренции в «Ангелы Плющенко», но по факту сильная группа – это идеальная для Саши среда обитания: чтобы все вокруг безостановочно прыгали, а она была бы там лучшей и недосягаемой.

Так, собственно, и происходило какое-то время. До сих пор убеждена, что четверные прыжки вся группа «Хрустального» запрыгала прежде всего благодаря Трусовой, а вовсе не Тутберидзе с Дудаковым. Понятно, что рано или поздно это произошло бы и без Саши, но она, начав прыгать четверные, как бы пробила очень прочный блок в сознании множества людей (и своих тренеров в том числе): показала всем, что это возможно, и потянула за собой остальных.

Быть первым в таких вещах – крайне непростая штука, кстати. И тоже своего рода талант – не бояться совершать подобные шаги. Соваться туда, куда никто другой не совался. Не подстраиваться под незнакомую ситуацию, а брать ее на себя и выходить победителем», – написала Вайцеховская.