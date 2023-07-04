Загитова побывала на закрытии сезона ФХР – семейный ужин «Мы вместе». Фото с ней выложил Роман Ротенберг

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова побывала на ужине в честь закрытия сезона Федерации хоккея России.

Фото с девушкой опубликовал в телеграме главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

«Всей большой хоккейной семьей мы провели закрытие сезона ФХР – семейный хоккейный ужин «Мы вместе», на котором собрались наши легендарные ветераны, игроки сборной России из НХЛ, хоккеисты «России 25», наши друзья и партнеры», – написал брат бывшего футболиста «Локомотива» Бориса Ротенберга.