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    • Загитова побывала на закрытии сезона ФХР – семейный ужин «Мы вместе». Фото с ней выложил Роман Ротенберг

    Загитова побывала на закрытии сезона ФХР – семейный ужин «Мы вместе». Фото с ней выложил Роман Ротенберг

    Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова побывала на ужине в честь закрытия сезона Федерации хоккея России.

    Фото с девушкой опубликовал в телеграме главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

    «Всей большой хоккейной семьей мы провели закрытие сезона ФХР – семейный хоккейный ужин «Мы вместе», на котором собрались наши легендарные ветераны, игроки сборной России из НХЛ, хоккеисты «России 25», наши друзья и партнеры», – написал брат бывшего футболиста «Локомотива» Бориса Ротенберга.

    Источник: Sports.ru

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    04.07.2023 23:51
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