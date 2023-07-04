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    • МОК: «Сожалеем о беспорядках во Франции. Уверены, что французские власти проведут успешную Олимпиаду-2024»

    МОК: «Сожалеем о беспорядках во Франции. Уверены, что французские власти проведут успешную Олимпиаду-2024»

    В МОК отреагировали на беспорядки во Франции на фоне подготовки страны к Олимпиаде-2024.

    «Мы с глубоким сожалением узнали о последних произошедших событиях. Мы полностью уверены в том, что организационный комитет вместе с французскими властями успешно проведут Олимпийские и Паралимпийские игры.

    Также мы не сомневаемся в гостеприимстве народа Франции, который откроет свои двери для всех гостей этих Игр», – сказал представитель МОК.

    • 27 июня во Франции вспыхнули массовые беспорядки, вызванные смертью молодого человека от выстрела полиции после того как он отказался подчиниться указаниям дорожного патруля.
    • Из-за беспорядков пострадал фасад парижского олимпийского центра водной подготовки.
    • Олимпиада в Париже запланирована на период с 26 июля по 11 августа 2024 года.

    Источник: Reuters

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    04.07.2023 23:16
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