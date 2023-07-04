МОК: «Сожалеем о беспорядках во Франции. Уверены, что французские власти проведут успешную Олимпиаду-2024»

В МОК отреагировали на беспорядки во Франции на фоне подготовки страны к Олимпиаде-2024.
«Мы с глубоким сожалением узнали о последних произошедших событиях. Мы полностью уверены в том, что организационный комитет вместе с французскими властями успешно проведут Олимпийские и Паралимпийские игры.
Также мы не сомневаемся в гостеприимстве народа Франции, который откроет свои двери для всех гостей этих Игр», – сказал представитель МОК.
- 27 июня во Франции вспыхнули массовые беспорядки, вызванные смертью молодого человека от выстрела полиции после того как он отказался подчиниться указаниям дорожного патруля.
- Из-за беспорядков пострадал фасад парижского олимпийского центра водной подготовки.
- Олимпиада в Париже запланирована на период с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Источник: Reuters