МОК: «Сожалеем о беспорядках во Франции. Уверены, что французские власти проведут успешную Олимпиаду-2024»

В МОК отреагировали на беспорядки во Франции на фоне подготовки страны к Олимпиаде-2024.

«Мы с глубоким сожалением узнали о последних произошедших событиях. Мы полностью уверены в том, что организационный комитет вместе с французскими властями успешно проведут Олимпийские и Паралимпийские игры.

Также мы не сомневаемся в гостеприимстве народа Франции, который откроет свои двери для всех гостей этих Игр», – сказал представитель МОК.