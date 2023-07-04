Елена Вайцеховская: «Большинство критики в адрес Загитовой продиктовано чрезмерно завышенными ожиданиями. Пора вспомнить слова Аршавина»

Журналист Елена Вайцеховская опубликовала текст на тему олимпийских побед и восприятия чемпионов в глазах аудитории.

«Мне задали в личке достаточно логичный и справедливый вопрос: а что, золотая олимпийская медаль – единственное мерило ценности спортсмена и на ней свет клином сошелся? Разумеется, нет.

Просто так сложилось, что в спорте высших достижений победа на ОИ – это та самая максимальная вершина, которую очень многие стремятся достичь. А поражение означает, что несколько лет твоей жизни просто перечeркнуты.

Не согласны? Вспомните реакцию на серебро Жени Медведевой в Пхенчхане, или Саши Трусовой – в Пекине. Хотя можно вспомнить и бронзу Ирины Слуцкой, запущенную в мусорное ведро на Играх в Турине.

Именно так, короче говоря, все и происходит.

Иван Кузнецов, тексты которого я люблю за неожиданный ракурс взгляда и спорность аргументации, тоже написал на днях: мол, пора уже нашим спортсменам прекратить жить только ради побед на Олимпиадах.

Но дело в том, что олимпийская победа – это своего рода подтверждение не только того, что ты – безоговорочно лучший, но и того, что в выбранной профессии ты достиг абсолютного максимума.

Здесь, кстати, мне представляется достаточно ошибочной сама идея валить в кучу «чисто бизнес» в виде американского футбола, НБА или НХЛ, и остальной олимпийский спорт. Хотя на уровне плей-офф та же НХЛ – это спорт в чистом виде с отчаянным желанием обеих сторон любой ценой порвать соперника в клочья. Никто в этот момент об удовольствии публики, как и о бабках, поверьте, не задумывается.

Чем больше я наблюдаю за спортом со стороны (а 18 Олимпиад в этом плане – богатый опыт), тем прочнее убеждение: человека, безусловно, можно лишить возможности стать лучшим в мире. Но заменить такой шанс даже очень финансово-привлекательным суррогатом совершенно невозможно.

Наверное, просто большинство людей устроено таким образом, что подсознательно всегда стремится выиграть. В битве за мамонта, за женщину, за карьеру, в преферанс, наконец.

Но золотая олимпийская медаль достаточно коварная вещь. Многие, уверена, слышали или произносили фразу, что титул олимпийского чемпиона не имеет приставки «экс», что это на всю жизнь, и так далее.

Но для того, кто такую победу одержал, чисто психологически это оборачивается тем, что в неспортивной жизни от него тоже начинают ждать исключительно чемпионских выступлений. Чем бы он ни занимался.

Это тяжело. Очень. Когда Алина Загитова в сентябре 2020-го отказалась от выступления на открытых прокатах и была приглашена комментировать телевизионный ледовый проект, я написала в комментарии, что ей будет неимоверно сложно. Потому что учиться совершенно незнакомому для себя делу придeтся в достаточно беспощадном формате телевизионного эфира.

Да и сейчас подавляющее большинство критических высказываний в адрес Загитовой продиктовано тем же самым – чрезмерно завышенными ожиданиями.

И вот тут самое время вспомнить известные слова Андрея Аршавина (вы же просили о футболе?)

Это был текст-отступление, если что...».