Дэвис и Смолкин получали поддержку из госбюджета России в сезоне-2022/23, несмотря на утверждения главного тренера о том, что финансирования не происходит

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин получали поддержку из бюджета России в сезоне-2022/23. Об этом сообщил Минспорта.

«Относительно танцевального дуэта Дэвис/Смолкин сообщаем, что указанные спортсмены в спортивном сезоне-2022/23 были включены в списки кандидатов в сборную команду по фигурному катанию на коньках и получали финансовое обеспечение из средств федерального бюджета», – сказано в документе Минспорта.

«Они полтора года после Олимпийских игр не принимали участия ни в каких соревнованиях, на них не были затрачены деньги. Они не приезжали в Россию, поэтому мы их отпустили», – рассказывала ранее главный тренер сборной России Елена Чайковская.