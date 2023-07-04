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    • Дэвис и Смолкин получали поддержку из госбюджета России в сезоне-2022/23, несмотря на утверждения главного тренера о том, что финансирования не происходит

    Дэвис и Смолкин получали поддержку из госбюджета России в сезоне-2022/23, несмотря на утверждения главного тренера о том, что финансирования не происходит

    Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин получали поддержку из бюджета России в сезоне-2022/23. Об этом сообщил Минспорта.

    «Относительно танцевального дуэта Дэвис/Смолкин сообщаем, что указанные спортсмены в спортивном сезоне-2022/23 были включены в списки кандидатов в сборную команду по фигурному катанию на коньках и получали финансовое обеспечение из средств федерального бюджета», – сказано в документе Минспорта.

    «Они полтора года после Олимпийских игр не принимали участия ни в каких соревнованиях, на них не были затрачены деньги. Они не приезжали в Россию, поэтому мы их отпустили», – рассказывала ранее главный тренер сборной России Елена Чайковская.

    • В начале июня стало известно, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин теперь будут представлять Грузию.
    • До этого спортсмены выступали за Россию, заняв 14-е место на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. В течение сезона-2022/23 Дэвис и Смолкин не принимали участие в каких-либо соревнованиях.
    • Дэвис – дочь тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Смолкин – сын актера Бориса Смолкина.

    Источник: «Р-Спорт»

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    04.07.2023 18:54
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