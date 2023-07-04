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    • «5 минут достаточно, чтобы понять: Мудрик – талант. Но через 10 минут вы понимаете, почему аналитики скептично к нему относятся». Слова американского аналитика о Мудрике

    «5 минут достаточно, чтобы понять: Мудрик – талант. Но через 10 минут вы понимаете, почему аналитики скептично к нему относятся». Слова американского аналитика о Мудрике

    У Михаила Мудрика не получился дебют в стартовом составе «Челси». Приобретенный у «Шахтера» за 70 млн фунтов игрок был заменен сразу после первого тайма, а его клуб сыграл 0:0 с «Фулхэмом».

    Американский спортивный аналитик Майк Гудман, кажется, довольно четко объяснил первые впечатления от игры украинца в АПЛ.

    «Вы наблюдаете за Мудриком в течение 5 минут, и становится очевидным, почему он так интересен. Вы наблюдаете за ним 10 минут, и становится очевидным, почему аналитики настроены скептически его отношении. Понятия не имею, что это значит для его карьеры».

    Твит стал популярным у пользователей, собрав больше 500 лайков.

    Вероятно, Гудман имел в виду, что Михаил временами выглядит эффектно за счет скорости и дриблинга, но пока не готов постоянно демонстрировать это на уровне Премьер-лиги.

    Источник: Sports.ru

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    04.07.2023 15:50
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