«5 минут достаточно, чтобы понять: Мудрик – талант. Но через 10 минут вы понимаете, почему аналитики скептично к нему относятся». Слова американского аналитика о Мудрике

У Михаила Мудрика не получился дебют в стартовом составе «Челси». Приобретенный у «Шахтера» за 70 млн фунтов игрок был заменен сразу после первого тайма, а его клуб сыграл 0:0 с «Фулхэмом».

Американский спортивный аналитик Майк Гудман, кажется, довольно четко объяснил первые впечатления от игры украинца в АПЛ.

«Вы наблюдаете за Мудриком в течение 5 минут, и становится очевидным, почему он так интересен. Вы наблюдаете за ним 10 минут, и становится очевидным, почему аналитики настроены скептически его отношении. Понятия не имею, что это значит для его карьеры».

Твит стал популярным у пользователей, собрав больше 500 лайков.

Вероятно, Гудман имел в виду, что Михаил временами выглядит эффектно за счет скорости и дриблинга, но пока не готов постоянно демонстрировать это на уровне Премьер-лиги.