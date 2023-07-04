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    • Мхитаряна попросили рассказать историю про Златана. Он вспомнил интересный поход в ресторан

    Мхитаряна попросили рассказать историю про Златана. Он вспомнил интересный поход в ресторан

    Во время ЧМ-2010 Генрих Мхитарян оказался в России. Фанаты просили его рассказать какую-нибудь историю о Златане, с которым они вместе играли в «Манчестер Юнайтед».

    – Расскажите историю про Ибрагимовича, которую не знает никто.

    – Однажды я спросил у него: «Когда будешь свободен, чтобы пойти поужинать?» – «Давай сегодня сразу после тренировки» – «Выбери место, я забронирую столик». «Я не очень разбираюсь в центре Манчестера, так что все это на тебе», – ответил Ибра. Тогда мы пошли в армянский ресторан, Златан ел шашлык. А через два дня мы играли против «Сент-Этьена» в Лиге Европы – он сделал хет-трик.

    Источник: Sports.ru

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