Бывший капитан «Шахтера» Срна: «ФИФА уничтожила «Шахтер». 14 игрокам стоимостью 150-200 млн евро позволили уйти. «Реалу» или «Барсе» быстро бы помогли»

Бывший капитан и спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна раскритиковал действия ФИФА по отношению к его клубу.

«УЕФА при содействии Чеферина сделал все возможное, чтобы помочь нам и украинскому футболу. ФИФА, напротив, уничтожила нас. Она ни разу не защитила нас. Если бы «Реал», «Севилья», «Барселона» или «Бавария» оказались в нашей ситуации, я уверен, они бы быстро им помогли. Мы тоже многое дали европейскому футболу за последние 20 лет.

У нас было 14 иностранных футболистов, суммарная рыночная стоимость которых составляла 150-200 миллионов евро, и им позволили приостановить контракты и уйти. У Соломона и Тете было полтора года по контрактам, они уехали в «Фулхэм» и «Лион», и когда они вернутся, у них останется всего шесть месяцев до завершения контрактов. Это неприемлемо. Все говорили, что помогут нам, что не хотят, чтобы наши игроки ушли бесплатно... но есть команды, которые воспользовались нашей ситуацией. Ничего страшного. Жизнь долгая, и она похожа на бумеранг», – сказал спортивный Срна.