Боксер Усик: «Думаю, что в России у меня стало меньше поклонников. Один парень пишет: «Ты гандон». Сколько там желчи сидит»

Чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе боксер Александр Усик считает, что из-за его высказываний в России у него стало меньше болельщиков.

«Меньше, значительно меньше. Пишет парень плохое слово на меня: «Ты гандон». Офигеть. Сколько там желчи сидит.

Ему же надо было иметь какую-то смелость. Он мог подумать, что его могут найти. Но никто не собирается искать его вообще. Он очень далеко.

Вот он оскорбил, а я говорю: «Дай бог тебе здоровья». Обозвал да обозвал.

Думаю, что поклонники в России все-таки есть. Может быть меньше, а может быть – больше. Я не знаю. Меня больше интересуют мои украинские болельщики и соотечественники», – сказал Усик в интервью украинскому журналисту на ютюб-канале.