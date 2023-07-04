Мать мальчика с аутизмом, которому Криштиану разбил телефон: «Люди начинают понимать, какой он человек. Роналду так и не извинился должным образом»

Мать мальчика, чей телефон разбил Криштиану Роналду, недовольна футболистом.

«Любое упоминание его имени заставляет мою кровь закипать. Он так и не принес мне и моему сыну Джейкобу, страдающему аутизмом, должных извинений. Когда он позвонил мне в апреле после того, как это случилось, он просто жаловался.

Думаю, ему следовало завершить карьеру и дать нам всем передышку. От него отказались «Манчестер Юнайтед» и сборная Португалии, и люди, очевидно, начинают понимать, что он за человек.

Он причинил мне и Джейкобу много стресса, и меня травили из-за этого. Все это время мы чувствовали себя преступниками, а не жертвами. Дело никогда не было в деньгах, все, чего я хотела – это чтобы он извинился как положено.

Я никогда не получала никакой помощи ни от «Манчестер Юнайтед», ни от «Эвертона». По крайней мере, «Эвертон» мог бы устроить Джейкобу встречу с игроками, но мы ничего не слышали. Джейкоб говорит, что хотел бы получить абонемент на сезон в «Эвертон», но я сказала ему, что у него будут проблемы, если я буду ходить с ним, а если он будет ходить один, у него будет меньше шансов поправиться.

Я очень разочарована тем, что Роналду зарабатывает так много денег и выпендривается, когда страна переживает кризис и люди не могут позволить себе даже еду. Мне бы хотелось, чтобы он просто ушел», – сказала Сара Келли.