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    • Вик Уайлд: «Русских ненавидят? Чушь! В апреле я ездил домой – и повсюду встречал предельно нормальное отношение»

    Вик Уайлд: «Русских ненавидят? Чушь! В апреле я ездил домой – и повсюду встречал предельно нормальное отношение»

    Сноубордист, олимпийский чемпион Сочи-2014 Вик Уайлд рассказал об отношении к россиянам за рубежом. У него российское гражданство с 2012 года.

    – Когда слышишь, что США – лучшая в мире страна для жизни, о чем думаешь?

    – Нельзя обобщать. Для меня лучшие перспективы были в России. Это было настоящей привилегией – оказаться здесь перед домашней Олимпиадой. И сейчас я связываю свои планы с этой страной.

    Если мы говорим о еде, инфраструктуре, тачках, развлечениях, университетах, возможностях профессионального роста – да, Америка высоко. Но наивно думать, что если ты переедешь в США – у тебя сразу же улучшится уровень жизни. Я нашел себя в России. Кто-то может сделать это в другой стране.

    Просто задумайся: в Париже есть Лувр. В Питере Эрмитаж. Это же с ума сойти как красиво. И сколько говорит о глубине культуры! Таких мест в мире много. Это я к тому, что США – очень комфортная страна, но только ей все не ограничивается.

    – В России популярно мнение, будто нас нигде не любят.

    – Чувак, просто выключи телик. Это пропаганда. Но я могу тебя успокоить – западные машины пропаганды еще мощнее. Русских ненавидят? Чушь! В апреле я ездил домой. И абсолютно везде встречал предельно нормальное отношение. Хотя, если читать медиа, наши страны должны не переваривать друг друга. Ничего такого. Поверь, в мире нет ненависти к русским. Что бы ни говорили по ТВ. Вот ты недавно был в Болгарии, до этого в Румынии. Какое там отношение к тебе?

    – Да как и всегда, доброжелательное.

    – Абсолютно! Ни в одной стране мира не встречал недоброжелательности к России. Я не про заявления политиков, а про отношение обычных людей.

    Источник: Sports.ru

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