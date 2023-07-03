Психолог разобрал действия Мбаппе во время 3-х пенальти в финале ЧМ. Ему было плевать на все попытки аргентинцев вывести его из себя

Килиан Мбаппе затащил Францию в овертайм финала ЧМ, а затем помог залезть в серию пенальти. Мбаппе забил Эмилиано Мартинесу четыре мяча, три из них залетели с одиннадцатиметровой отметки. Профессор Норвежского института спорта, специализирующийся на футбольной психологии, Гейр Джордет проанализировал поведение Мбаппе во время исполнения всех трех пенальти в финале ЧМ.

Своими выводами Джордет поделился в соцсетях:

«Перед первым пенальти Мбаппе аргентинцы пытались морально задавить соперника. Акунья подошел к одиннадцатиметровой отметке, показывая, что хочет ее затоптать. Мбаппе ставит на точку левую ногу и спокойно, без лишней суеты, ждет арбитра».

«Затем появляется печально известный Эмилиано Мартинес. Сперва он взглянул на экран на стадионе, а когда убедился, что его не показывают, он приступил к своим грязным играм и попытался пнуть мяч. Мбаппе просто поднял мяч и позволил судье сделать свою работу».

«Непосредственно перед ударом Мбаппе ведет себя абсолютно нормально, выполняя тот же разбег, что делает в каждом матче».

«В случае со вторым пенальти на Мбаппе оказывалось колоссальное давление. На 118-й минуте его команда уступала в счете. Килиану было необходимо забивать, чтобы у его команды остались шансы на победу. Наше исследование показало, что в аналогичных ситуациях лишь 60% пенальтистов забивают».

«В этот раз аргентинцы действовали еще агрессивнее. Мартинес, Акунья, Отаменди и, наконец, Фернандес активно пытаются помешать сопернику. Но у Мбаппе есть поддержка. Пока рефери разбирается со слишком активным Мартинесом, Фофана и Коло-Муани защищают одиннадцатиметровую отметку и самого Мбаппе».

«Французы в этом эпизоде действовали как команда. Каждый пытался отвлечь на себя соперника, чтобы Мбаппе получил достаточно пространства».

«Как только соперники ушли, Мбаппе сделал один глубокий вдох. Затем посмотрел на судью и снова уверенно реализовал пенальти».

«В серии пенальти Мбаппе отправился к точке первым. Мартинес пытался помешать Килиану своими фокусами, но на француза это не подействовало, он просто позволил судье сделать свою работу».

«Проявляется ли истинный характер человека под большим давлением? В серии пенальти Мбаппе первым подходил к партнерам, которые не смогли забить, чтобы вернуть их к остальным игрокам сборной. Настоящий командный игрок всегда будет рядом с теми, кто больше всего нуждается в поддержке».

Как мы видим, Мартинес, который после финала откровенно издевался над Килианом, так и не смог помешать французу забить, хотя очень старался. А Мбаппе показал себя не только как профессионал, но и как лидер.