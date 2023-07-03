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  • В 2015 году Криштиану Роналду предрекал величие пятерым игрокам: где они сейчас?

В 2015 году Криштиану Роналду предрекал величие пятерым игрокам: где они сейчас?

3 июля 2023, 12:27

В 2015 году нападающий на тот момент «Реала» Криштиану Роналду выделил пять коллег, которых ждет успех в будущем. Это:

Что с ним сейчас? Все пятеро выступают в Европе.

Мартин Эдегор

Норвежцу пророчили будущее суперзвезды с момента трансфера в «Реал» в подростковом возрасте. Однако признание Мартин получил за пределами Мадрида. Ключевым игроком Эдегор стал в составе «Арсенала», где получил капитанскую повязку. К становлению полузащитника руку приложил Леонид Слуцкий – они пересекались в «Витессе».

Мемфис Депай

В 2015 году нидерландец был в «Манчестер Юнайтед», но пробыл там недолго. Перешел в «Лион», затем – в «Барселону». После нее случился трансфер в «Атлетико». Суперзвездой Депай не стал.

Поль Погба

На момент слов Криштиану Погба был в «Ювентусе». Затем было возвращение в «МЮ» и тоже возвращение в «Ювентус». В сезоне-2022/23 Поля преследовали травмы.

Эден Азар

2015 год – время блеска бельгийца в «Челси». Надлом случился в 2019 году с трансфером в «Реал» за огромные деньги. Травмы, потеря места в составе – и вопрос ребром об окончании карьеры в 2023 году.

Неймар

В 2013-2017 Неймар феерил в «Барселоне». Сделал вклад в требл в 2015 году. В 2015 и 2017 годах бразилец был третьим в голосовании на «Золотой мяч». В 2017 случился рекордный переход в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

Источник: Sports.ru
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