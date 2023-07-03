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    • «Сколько матчей ты сыграл за первую команду?»: реакция Клоппа на золотые Rolex у молодого игрока «Ливерпуля»

    «Сколько матчей ты сыграл за первую команду?»: реакция Клоппа на золотые Rolex у молодого игрока «Ливерпуля»

    Бывший защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен рассказал историю о Юргене Клоппе, которая отлично его характеризует.

    «В 2017 году в первый день предсезонной подготовки один 18-летний игрок, не буду называть его имя, приехал на тренировку на «Мерседесе» с золотыми «ролексами» на запястье.

    «Разговор между игроком и Клоппом шел примерно так: «На какой машине ты сюда приехал?» – «На «Мерседесе», «Что это у тебя на руке?» – «Ролекс», «Сколько матчей ты сыграл за первую команду?» – «Ни одного».

    Итоговая реакция Клоппа: «Тогда завтра берешь нормальную машину, и не забудь снять часы», – рассказал Ловрен.

    Источник: «Бомбардир»

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