«Сколько матчей ты сыграл за первую команду?»: реакция Клоппа на золотые Rolex у молодого игрока «Ливерпуля»

Бывший защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен рассказал историю о Юргене Клоппе, которая отлично его характеризует.

«В 2017 году в первый день предсезонной подготовки один 18-летний игрок, не буду называть его имя, приехал на тренировку на «Мерседесе» с золотыми «ролексами» на запястье.

«Разговор между игроком и Клоппом шел примерно так: «На какой машине ты сюда приехал?» – «На «Мерседесе», «Что это у тебя на руке?» – «Ролекс», «Сколько матчей ты сыграл за первую команду?» – «Ни одного».

Итоговая реакция Клоппа: «Тогда завтра берешь нормальную машину, и не забудь снять часы», – рассказал Ловрен.