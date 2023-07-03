Кроос: «Вы видите, что Криштиану играет по выходным и ездит на «Феррари», но не видите, что он пашет как лошадь!»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал о своем отношении к Криштиану Роналду.

«Могу рассказать, как много он работал, чтобы оказаться на вершине. Вы видите, что он играет в футбол на выходных, а потом едет домой на «Феррари», а его фото висят на огромных билбордах. Но вы не видите, сколько сил он вкладывает каждый день, чтобы оставаться на этом уровне и постоянно становиться лучше.

Посмотрите на него – не только на внешний вид, но и на игру, на его форму, на то, сколько он работает каждый день – и на базе, и дома, и в своей диете. И это в 38 лет!

Он добрался до таких высот не потому, что его зовут Криштиану Роналду, а потому, что он невероятно много трудился. Он пашет как лошадь. Только так можно достичь такого уровня», – сказал Кроос.