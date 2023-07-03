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    • Губерниев: «Почему цена на нефть падает, а у нас цены на бензин растут?»

    Губерниев: «Почему цена на нефть падает, а у нас цены на бензин растут?»

    Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о ценах в России и на Западе.

    «Когда мне рассказывают, как сильно подорожал бензин в США, как итальянцы сгребают оливковое масло, я хочу сказать: ребят, давайте наконец займемся собой. Мне совершенно нет дела до того, что происходит там. Давайте посмотрим, что происходит здесь.

    Почему цена на нефть падает, а у нас цены на бензин растут? Мы, конечно, знаем, почему это происходит. Но все-таки тем не менее.

    Почему сейчас у нас доллар маленький, а шампунь, который стоит 3 доллара, в магазине 800 рублей? Внимание, какой курс настоящий? Ну это я так утрирую. Давайте начнем заниматься тем, что у нас здесь, а не у них там. Они там как-нибудь не пропадут», – сказал Губерниев.

    Источник: ютуб-канал Надежды Стрелец

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