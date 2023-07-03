Роналдо в ответ на слова Фергюсона о том, что «Роналду лучше старого толстяка»: «Реал» заставил его замолчать вместо меня»

Алекс Фергюсон в 2013 году перед игрой «Манчестер Юнайтед» с «Реалом» в Лиге чемпионов позволил себе нетактичное замечание насчет экс-нападающего сборной Бразилии Роналдо. На просьбу сравнить двух Роналдо – лидера сборной Бразилии в прошлом с нынешним лидером «сливочных» Криштиану Роналду, шотландец ответил:

– Криштиану лучше старого толстяка. Он более разносторонний и физически сильный футболист с более мощным ударом.

Несмотря на то, что Фергюсон оговорился, что называет так бразильца любя, его слова задели знаменитого бразильца. Роналдо публично ответил Фергюсону на мероприятии, посвященном предстоящему ЧМ-2014.

– «Реал» заставил его замолчать вместо меня. Со стороны Фергюсона это было проявление неуважения. Профессионал и британский сэр не должен себе такого позволять. Это неэлегантно – цитирует бразильца издание AS.

Причем Роналдо пошел дальше в своей обиде и пожелал сэру Алексу возглавлять команду, которая будет постоянно всем проигрывать.