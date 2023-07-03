Габигол требует от «Спартака» 5,5 млн, Мбаппе – 240 от «Реала», «Ливерпуль» подписал топ-новичка и другие новости

Тренер «Шахтера» ушел из команды после чемпионства

Овчинников ответил, когда расформируют «Спартак»

Трехкратный чемпион России возглавил «Велес»

Стало известно, сколько «Спартак» заплатит за Бонгонда из «Кадиса»

В «Интере» раскрыли зарплату Месси

Собослаи перешел в «Ливерпуль» за 70 миллионов

Габигол потребовал у «Спартака» зарплату 5,5 миллиона в год – трансфер исключен

Мбаппе запросил у «Реала» 240 миллионов за трансфер этим летом – испанцы отказались от сделки

Украина вышла в полуфинал молодежного Евро, победив Францию (3:1)

Рамос перейдет в «Интер Майами»