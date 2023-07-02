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  • Шахматист Карякин: «Я отказался играть на Кубке мира. Либо ты выступаешь без флага и гимна, либо пропускаешь соревнование и сохраняешь свое лицо»

Шахматист Карякин: «Я отказался играть на Кубке мира. Либо ты выступаешь без флага и гимна, либо пропускаешь соревнование и сохраняешь свое лицо»

2 июля 2023, 12:40

Шахматист Сергей Карякин объяснил свой отказ от участия в Кубке мира по шахматам. Турнир состоится с 29 июля по 25 августа в Баку. Карякин входил в предварительный список игроков.

«Я отказался играть на Кубке мира. И не жалею. Потому что либо ты выступаешь без флага и гимна, либо пропускаешь соревнование и сохраняешь свое лицо.

При этом турнир для меня очень значимый, я всегда очень удачно на нем выступаю. Выигрывал его в Баку в 2015-м, на последнем Кубке мира в Сочи дошел до финала, что дало мне право принять участие в кандидатском форуме, откуда меня выбросили за мое отношение к политике родной страны.

Более того, я единственный шахматист, который четыре раза доходил до полуфинала – это является на данный момент абсолютным рекордом. Так что Кубок мира – один из моих любимых турниров. Но принципы мне дороже», – написал Карякин в колонке для «СЭ».

«На данный момент я отойду от турнира, где не могу представлять свой флаг (и гимн в случае победы). Для меня это особенно важно и актуально, поскольку я всей душой со своей страной.

Я езжу в прифронтовые зоны, разговариваю с людьми. Что я им скажу? «Вы тут пока повоюйте за Родину, а я поиграю без флага»? Поэтому пока Россия не будет восстановлена в спорте во всех правах, смысла говорить об этом нет», – добавил он.

Источник: Sports.ru
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