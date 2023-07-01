«Не считаю себя сексуальной, но в воде раскрепощаюсь». Наша синхронистка с видео на каблуках собирает 60 млн просмотров

Синхронистка Кристина Макушенко выигрывала юниорские чемпионаты мира и Европы. Макушенко также тренировалась у Татьяны Данченко рядом с будущими олимпийскими чемпионками.

Но затем она внезапно завершила карьеру и уехала в США. Теперь Макушенко – одна из самых популярных синхронисток мира: снимает невероятные видео под водой, в ее соцсетях миллионы просмотров и сотни тысяч поклонников. На нее подписываются звезды Голливуда, а люксовые бренды предлагают сотрудничество.

Мы поговорили с Кристиной и узнали, как родилась идея с видео, почему это так взлетело и чего не хватает синхронному плаванию для популярности.

«Выложила видео в соцсетях – каждое обновление просмотры росли: за три часа дошло до 5 млн»

– Аккаунт у меня уже лет 10, раньше он был просто личный – выкладывала фотографии с друзьями, из путешествий, со стартов.

А с подводными видео все получилось случайно: когда началась пандемия, у нас с мамой возникла затея стать инфлюэнсерами. Локдаун, нечего делать, надо было как-то убивать время. Начали работать с брендами, и однажды со мной связались из Nike. Спросили, могу ли я сделать фотографии в их купальниках под водой. У меня как раз была камера, я сделала фото. Потом они попросили снять какое-нибудь видео под водой, так как я синхронистка.

Я вообще не знала, что есть такая подводная индустрия. Ведь синхронное – или как сейчас правильно артистическое – плавание должно быть на поверхности: из воды видны ноги или руки. Я попробовала пару движений и чисто случайно сделала ходьбу под водой. Прислала им, они сразу же одобрили, поэтому я выставила у себя. Ничего феерического из этого не получилось.

Но потом мне пришла идея: а что, если я сделаю ту же самую ходьбу, но на каблуках? Сняла, выложила. И такого больше никогда не было: за первые 30 минут набрался миллион просмотров. Каждый раз, когда я обновляла страничку, цифра росла: миллион, полтора, два. Часа за три накопилось уже 5 миллионов. То первое видео набрало 30 миллионов. А самое просматриваемое видео – 62 миллиона.

Все началось с лунной походки, которую я выставила на день рождения Майкла Джексона – все тут же начали репостить его.

Хотя я не хотела выставлять, не считала его сильным, была недовольна. Я очень хотела наклониться вперед сильнее, но согнула нижнюю часть. Полностью разогнуть было невозможно – нужно очень сильно напрячься, чтобы не работать руками, как синхронистки, а сделать вид, что я за что-то берусь и наклоняюсь. Я выдохнула 95% воздуха, а после этого надо было сделать походку на полу и на воде.

Я перфекционист, все вижу. У меня в каждом видео есть ошибки – и я могу всем их показать, и все согласятся. Наверное, у меня нет ни одного идеального видео.

«Съемки в общественном бассейне – это проблематично, прошу оставлять соседние дорожки пустыми»

– Все движения приходили со временем. Но вот в чем мне повезло – я с самого детства любила танцевать, к тому же я очень гибкая. В 6 лет меня по стопам бабушки отдали в спортивное плавание – в «Олимпийском», когда он еще был открыт.

Когда плавала на спине, тренеры увидели, что у меня очень гибкие плечи. Я, например, могу взяться за ладони и провернуть руки на 360 градусов и согнуть локти сзади. Мне предложили синхронное плавание – и сразу же взяли: гибкая, суперплавучая.

Я всегда умела танцевать, но никогда не брала уроки танцев. Все, что мне покажут, – могу скопировать. В синхронном плавании любая хореография давалась легко, могу все показать: и классику, и Леди Гагу.

Вижу, что сейчас очень популярны танцы под водой. И я тоже попробовала.

Обычно я репетирую часа два – повторяю одно и то же, пока полностью не получатся четкие движения под водой. Если делать очень быстро, то вообще непонятно, что это. Поэтому нужно делать четко. Это очень сложно, но у меня уже своя система.

Съемки в общественном бассейне – очень проблематичный момент. Сейчас уже все знают: если я прихожу в бассейн, то прошу, чтобы справа и слева дорожки были пустые.

Но если слишком много людей, то мне не разрешают. Обычно прихожу с часу до трех, когда никого нет – пожилые плавают до часа, а дети еще в школе. Если же не повезло, то жду, когда они сделают поворот, уплывут на другую сторону – и тогда я ухожу под воду и снимаю видео.

«Ухожу под воду и выдыхаю весь воздух. Когда я на пределе, перед глазами звездочки»

– Я всегда делаю все сама – идея, съемка, монтаж. Так легче, чем кому-то объяснить, что нужно. Снимаю с помощью штатива – ставлю айфон под воду. Когда показываю что-то акробатическое: хожу, делаю круг в 360 градусов, просто спортивные элементы, то это занимает минут 15, раньше – минимум час.

А вот если нужен танец, то это долго – приходится 2-3 часа повторять одно и то же. В первый час то уплыву из кадра, то рука не туда, то нога не так.

Сложностей особых нет – они все в дыхании. Дело в том, что я не использую утяжелители, с ними я бы не могла оторваться от дна бассейна. Наверное, самое сложное видео было со скрипкой – я держала ее двумя руками и одновременно делала шпагаты и трюки в длинном красном платье. Ролик не стал особо популярным, но был самым сложным.

Я набираю в легкие воздух, ухожу под воду и выдыхаю весь воздух – наверное, 90%, и тогда делаю движения. В тот момент, когда я на пределе, перед глазами появляются звездочки.

К тому же я живу в Майами – здесь открытые бассейны. В час дня как раз самое сильное солнце, от этого еще больше звездочек перед глазами. Солнце забирает всю энергию, а я еще и под водой без воздуха.

Сейчас я больше занимаюсь в зале – с гантелями, утяжелителями. Я высокая, худая, мышц нет. Но для подводных видео мне нужно быть сильнее. Таких тренировок стало больше, чем во время спорта – тогда я делала все силовые упражнения в воде, сейчас дважды в неделю хожу в зал. Перед съемкой видео проплываю километра два-три.

Иногда нужно сразу прыгнуть в бассейн и начать, но это очень тяжело для дыхания – мне сначала нужно разогреться. Я не занимаюсь пилатесом или йогой. У меня есть свои упражнения в воде – что-то между синхронным плаванием и тем, что я делаю во время съемок.

Плюс правильное питание. Это очень важно. Когда по какой-то причине я не ем правильную пищу и иду снимать, мне сразу не очень: тяжело, сил вообще нет. Бывает, что я начну, но ухожу из бассейна – не выдерживаю.

Когда тренировалась в «Труде» у Тепляковой и Данченко, мы всегда доезжали на автобусе до метро и заходили в KFC. Это было нормально – у нас все сжигалось на тренировках. Я люблю неправильное питание, даже очень. Мне сложно считать калории, сидеть на диете – я продержусь недели две и срываюсь, это давит психологически.

Я просто отказываюсь от фастфуда, сладостей, газировки, но делаю чит-мил в субботу или воскресенье, а всю неделю ем правильную пищу. У меня было такое, что я сначала сижу на диете, а потом неделю ем неправильно – вот чтобы таких срывов не происходило, нужно устраивать разгрузку.

«Когда надеваю колготки и делаю много шпагатов на видео, сразу пишут мужчины»

– У меня больше 700 тысяч подписчиков. Наверное, до полумиллиона в директ писали только женщины – и только хорошие комментарии. Писали: как так, я ухожу под воду и всплываю как буек, как вы стоите на дне? Из негатива – кто-то думал, что я использую утяжелители.

Пишут, что я нарушаю законы гравитации, удивляются, как я хожу по кругу, по воде. Кстати, чтобы приходить в одну и ту же точку, нужно это отшлифовать – я обычно либо притону, либо каблук вылетит.

Когда популярность возросла, начали писать мужчины. С такими… скажем, неприличными комментариями. У меня есть разная хореография – и классика, и более танцевальная. Когда надеваю колготки – они хорошо выглядят под водой, делаю много шпагатов или танцую чуть более откровенные танцы, сразу появляются сообщения от мужчин.

После видео с недавней лунной походкой появился негатив, пишут, что это фотошоп, зеленый экран. Но совсем уж плохих комментариев никогда не было.

Сколько времени провожу в соцсетях? Много! Если видео становится вирусным, я проверяю просмотры, статистику, отвечаю поклонникам. Я стараюсь отвечать на большие комментарии, когда вижу, что человек потратил минут 10, чтобы написать. Если они тратят время на меня, почему я не должна отвечать?

«Зашла на страницу Ченнинга Татума и увидела «подписаться в ответ». Он даже писал в директ»

– Меня репостили Джанет Джексон, Дженнифер Гарнер, Алиша Киз, Джада Пинкетт-Смит. Половина из тех, кто сделал репост, подписались на меня.

Наверное, первой из звезд была Алиша Киз – она выставила мою самую первую лунную походку год назад. И подписалась на меня. Репост – конечно, классно, но когда я увидела, что она подписалась, что ее муж подписался, тогда я сразу побежала в маме с криками: мама-мама, на меня Алиша Киз подписалась! Я не селебрити, но для меня это был большой знак. Не то, что я привыкла к репостам от звезд, это классно.

Знаю, что на меня подписан Ченнинг Татум, я была шокирована – смотрела все его фильмы. Где-то в час ночи я случайно зашла на его страницу и вижу написано «подписаться в ответ». Я поразилась – сам Ченнинг Татум на меня подписан. Он даже прокомментировал что-то один раз и написал в директ.

В бассейне меня все знают: девушка, которая плавает на каблуках. Просто на улице меня не узнают, а вот в магазинах – да. Не знаю, почему так получается: захожу в магазин одежды, и там меня узнают. Не очень часто, но бывает – раз 5 за месяц. Люди не особо знают, как я выгляжу – сейчас реже выкладываю фотографии, но все равно узнают.

«Когда написали из Burberry, подумала, что это спам»

– Месяц назад у меня была коллаборация с Burberry. Это был долгий проект: они выпустили капсульную коллекцию, написали мне в феврале и только к концу мая прислали одежду. Я сделала подводный танец со спортивными элементами. Была полностью одета: спортивный костюм – леггинсы и топ, сумка и каблуки. Они выставили это видео у себя.

Мне приходит много спама, сначала я думала, что это снова спам – Burberry не может мне написать. Но потом перепроверила, это действительно был их лондонский офис. Наверное, это самый крупный бренд, с которым я работала.

Снимала видео для Crocs. Когда начинала, у меня была проблема – могла надевать только обувь. Да еще и в шапочке была. Но потом руководитель бассейна, в который я хожу, разрешил мне плавать в одежде и с распущенными волосами. Тогда видео стали намного интереснее, чем просто на каблуках и в шапочке.

Бренды мечты – Louis Vuitton и Mugler. Мне очень нравятся костюмы Mugler, было бы шикарно в них сняться. А еще Agent Provocateur (марка нижнего белья) – они на меня тоже подписаны, но почему-то не пишут по сотрудничеству.

А вот то, во что не верю, рекламировать бы не стала. Много компаний выходят на меня – что-то для похудения, какие-то чаи. Я против всего этого. Не буду рекламировать то, что на самом деле не работает. Ну и, наверное, с совсем маленькими компаниями тоже не буду сотрудничать.

«Для съемок покупаю туфли, беру клей-момент и проклеиваю все швы»

– Только самые дешевые клеенчатые каблуки никогда не портятся. А кожаные, замшевые, бархатные расходятся по швам после первого погружения.

Если я рекламирую обувь, то ничего не делаю с ней во время первого погружения. Но если покупаю каблуки для себя, то беру клей-момент и проклеиваю все швы – и они как новенькие служат долго-долго. Я знаю, что отвалится, что нет, что нужно поправить. Раньше ждала, пока разойдутся, теперь фиксирую заранее. По ним даже не скажешь, что их засовывали под воду.

Из того, что беру под воду, на суше потом ничего не ношу. У меня есть пар 30 для подводной индустрии, а остальные – для земли.

Купальники подсчитать сложнее. Если брать бикини и простые купальники для фото, то где-то 120-130. Я как-то считала. У меня много вещей, но я бережно к ним отношусь. Есть одежда и обувь, которым 6-8 лет, покупала еще в России – и все выглядит как новое. Купальников именно для подводных съемок – где-то 50-80. Половину из них мне присылают компании, я их не покупаю. Мне дают купальников 8, а фото или видео просят сделать только в одном, остальные остаются мне.

Не считаю, что я сейчас настолько популярна, чтобы создавать бренд. Если я за что-то берусь, то хочу знать, что точно будет спрос. У меня есть цель, когда я достигну ее в соцсетях, тогда буду готова. В планах – создание линии, но сейчас я пока не там, где должна быть. Не хочу просто сделать и ждать.

«Занятия с детьми – главная прибыль. Но за одну коллаборацию в соцсетях получала больше, чем за месяц тренировок»

– Должны быть планы B и С. У меня всегда есть и будут индивидуальные занятия – я работаю тренером, хорошо нахожу общий язык с детьми. Понимаю, почему ребенок не может что-то сделать, и криком этого не добиться. Занятия – это моя постоянная прибыль.

У меня растут соцсети, просмотры. Да, коллаборации приносят за раз большую прибыль. Но сейчас они есть, а потом – нет, потом снова появляются. Нет такого, что каждую неделю у меня стабильно новое сотрудничество. Я не ручаюсь за это – может, на следующей неделе ничего не будет. Так что индивидуальные занятия – моя главная прибыль. При этом за одну коллаборацию можно получить больше, чем за месяц тренировок с детьми. Пока не буду надеяться, что смогу жить на одних соцсетях.

Чтобы заключать долгосрочные контракты, мне нужен агент или агентство. Сейчас сотрудничество разовое, бывает, связываются и во второй, и в третий раз. А так – я делаю контент, далее идет оплата, потом выходит пост.

Знаю, что можно подписать контракт и на 2-3 года, но тут и нужно агентство – оно поможет в поисках крупных компаний, которые такое предложат.

У нас тут одно из самых крупных агентств США, но пока я не их уровня. А в более мелкие не хочу обращаться, я же перфекционист. Буду биться, чтобы попасть в лучшее агентство, а пока мне проще одной.

«Даже в России у синхронисток нет узнаваемости, потому что это непопулярный спорт»

– Синхронное плавание – непопулярный вид спорта. В комментариях иногда вижу: ой, да она ничего такого не делает, она просто синхронистка. И там в ответ 10 человек: а что такое синхронное плавание?

Не думаю, что в скором времени этот вид будет так же известен, как, например, теннис. Не могу сказать, почему так. Ведь это один из самых красивых видов – это как балет и художественная гимнастика на воде.

Не важно, о какой стране речь, даже в России не будет особо узнаваемости, потому что этот спорт непопулярный. Если не придут какие-то крупные спонсоры, чтобы раскрутить синхронное плавание, думаю, оно не достигнет уровня обычного плавания. В России об этом виде знают, но в США из 50 человек 8-10 скажут, что это такое.

Это сексуальный вид спорта. У американки Мэри Киллман как-то было соло вроде под «Чикаго». Она сделала шпагат на воде и выставила руку вверх и как-то себя тронула, фотография этого момента разлетелась. Были очень плохие комментарии по этому поводу: вульгарно, развратно.

Если сделать хорошую постановку, этот вид спорта может быть очень сексуальным. На нас ведь только купальник. У гимнасток хотя бы юбочка есть, а у нас довольно откровенный вид.

Почему это не повышает популярность? Например, у меня в подписчиках больше женщин. Постановки, само синхронное плавание интересно именно им. А не шпагаты и купальники. Хотя сейчас постановки становятся более откровенными, в мое время была только скрипка, классика. Мне было лет 15, когда что-то начало меняться.

Но мужчины не будут делать репосты, говорить об этом. Даже по моим видео заметно: репосты чаще делают девушки. Мне кажется, из-за мужчин синхронное плавание и не раскручивается – они просто посмотрят и выключат, не будут репостить или обсуждать.

«В директ писали: регистрируйся на OnlyFans, там нет подводного аккаунта»

– На земле не считаю себя сексуальной, а в воде – да.

Я считаю себя артистичной, под водой могу себя полностью раскрепостить, показать гибкость, растяжку. Никогда не была танцором на земле – я танцую хорошо, но я не профессионал. На земле я не могу поднять обе ноги наверх и руки в разные стороны, а в воде могу все.

У меня есть два сексуальных видео – «Чикаго» и «Бурлеск». После 600 тысяч подписчиков выросла популярность – и в директ начали писать больше. Никогда не было вульгарных сообщений. Но писали: открывай аккаунт на OnlyFans, я заплачу тебе столько-то. Кто-то говорит, что есть даже подводные аккаунты, а кто-то, что, наоборот, нет – и все будут на меня подписываться.

В планах у меня кино. Сейчас выходит «Аватар 2» – полфильма снимали под водой. Кейт Уинслет тренировалась и развила задержку дыхания от минуты до пяти для подводных сцен. Когда была ситуация с возможной заменой Эмбер Херд в «Аквамене 2», мне все писали, что я должна занять ее место и сыграть Меру.

Сейчас очень популярны видео в воде. Я начала делать шутки – например, крашусь под водой, открываю рот, проговариваю фразы. Считаю, что получается артистично и правдоподобно. У других видно, как они мучаются под водой.

Так что, наверное, хотела бы попробовать себя в актерской индустрии. Моя цель – добиться, где-то сняться.