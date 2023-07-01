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    • Фанаты рассмотрели, что изображено у Роналду на чехле для телефона

    Фанаты рассмотрели, что изображено у Роналду на чехле для телефона

    Болельщики внимательно рассмотрели одну из последних фотографий с Криштиану Роналду.

    Девушка португальца Джорджина Родригес опубликовала фото с футболистом «Аль-Насра», подписав его: «Счастливые дни с любовью всей моей жизни. Влюблена в тебя и в то, что мы вместе. Благословлены х6».

    Особо внимательные фанаты разглядели, что изображено у Роналду на чехле для телефона.

    Роналду поместил туда семейную фотографию. Она была сделана в день рождения Джорджины, когда той исполнилось 28 лет.

    На фото Криштиану, Джорджина и четверо их детей отмечают праздник в Дубае.

    Источник: «Бомбардир»

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    01.07.2023 17:47
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