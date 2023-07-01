Фанаты рассмотрели, что изображено у Роналду на чехле для телефона

Болельщики внимательно рассмотрели одну из последних фотографий с Криштиану Роналду.

Девушка португальца Джорджина Родригес опубликовала фото с футболистом «Аль-Насра», подписав его: «Счастливые дни с любовью всей моей жизни. Влюблена в тебя и в то, что мы вместе. Благословлены х6».

Особо внимательные фанаты разглядели, что изображено у Роналду на чехле для телефона.

Роналду поместил туда семейную фотографию. Она была сделана в день рождения Джорджины, когда той исполнилось 28 лет.

На фото Криштиану, Джорджина и четверо их детей отмечают праздник в Дубае.