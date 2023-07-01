Виктория Бекхэм ест одну и ту же еду на протяжении 25 лет: ее супруг Дэвид раскрыл, что это за блюда

Бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм рассказал, что его жена Виктория на протяжении последних 25 лет непременно ест одно и то же блюдо.

Пара познакомилась еще в 90-х.

Виктория состояла в группе Spice Girl.

У пары 4 детей.

Выступая в подкасте River Cafe Table 4, Бекхэм рассказал о привычках в еде.

«Я очень эмоционален к еде и вину. Если я ем что-то великолепное, мне хочется, чтобы это попробовали все. К сожалению, моя жена на протяжении 25 лет ест одно и то же. С момента нашей встречи Виктория ест только жареную рыбу и тушеные овощи, очень редко отклоняясь от этого.

Она только один раз ела с моей тарелки – когда была беременна Харпером. Это был один из моих любимых вечеров. Не помню, что это было, но с тех пор она этого не ела», – сказал англичанин.