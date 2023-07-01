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    • Виктория Бекхэм ест одну и ту же еду на протяжении 25 лет: ее супруг Дэвид раскрыл, что это за блюда

    Виктория Бекхэм ест одну и ту же еду на протяжении 25 лет: ее супруг Дэвид раскрыл, что это за блюда

    Бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм рассказал, что его жена Виктория на протяжении последних 25 лет непременно ест одно и то же блюдо.

    • Пара познакомилась еще в 90-х.
    • Виктория состояла в группе Spice Girl.
    • У пары 4 детей.

    Выступая в подкасте River Cafe Table 4, Бекхэм рассказал о привычках в еде.

    «Я очень эмоционален к еде и вину. Если я ем что-то великолепное, мне хочется, чтобы это попробовали все. К сожалению, моя жена на протяжении 25 лет ест одно и то же. С момента нашей встречи Виктория ест только жареную рыбу и тушеные овощи, очень редко отклоняясь от этого.

    Она только один раз ела с моей тарелки – когда была беременна Харпером. Это был один из моих любимых вечеров. Не помню, что это было, но с тех пор она этого не ела», – сказал англичанин.

    Источник: Sports.ru

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    01.07.2023 13:14
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