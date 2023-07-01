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Кто такой новичок «Урала» Кики: он приехал в Россию, хотя на него претендовал английский клуб
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00:01
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Товарищеские матчи РПЛ LIVE: календарь и все результаты
15
1 июля
23:50
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У Кокорина был прекрасный год в «Арисе», но где он продолжит карьеру: «Фиорентина», Кипр, Турция или клуб Николича в ОАЭ?
10
23:32
Вратарь «Нефтчи» госпитализирован после столкновения в матче с «Зенитом»
1
23:11
Бакаев прокомментировал интерес «Локомотива»
1
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1 июля
23:59
Тренер «Нефтчи» – о поражении от «Зенита»: «Мы играли с клубом с огромным бюджетом, у них два состава»
23:51
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Самая горячая болельщица ЧМ-2022 выложила новые откровенные кадры с Ибицы
23:24
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23:05
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Кубок PARI Премьер. «Зенит» стартовал с волевой победы над «Нефтчи» (3:1)
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Кто такой новичок «Урала» Кики: он приехал в Россию, хотя на него претендовал английский клуб
Кто такой новичок «Урала» Кики: он приехал в Россию, хотя на него претендовал английский клуб
1
Источник:
«Бомбардир»
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01.07.2023 11:38
Россия
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