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    • Экс-звезда «Барсы» Дани Алвес обратился к Хави из испанской тюрьмы: «Пожалуйста, забудь обо мне»

    Экс-звезда «Барсы» Дани Алвес обратился к Хави из испанской тюрьмы: «Пожалуйста, забудь обо мне»

    Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес отреагировал на слова главного тренера каталонцев Хави на тему обвинений в свой адрес.

    Сначала Хави сказал на пресс-конференции: «Я в шоке от новостей по Алвесу. Это вопрос правосудия, оно будет разбираться. Мне очень жаль Дани. Я удивлен».

    После Хави пояснил свою позицию: «Мои слова были неправильно поняты. Возможно, я был недостаточно четок. Я считаю, что за такие преступления надо отвечать. Неважно, кто в них подозревается».

    Дани Алвес в интервью изданию La Vanguardia отреагировал на слова бывшего партнера.

    «Хави – мой друг на всю жизнь. Он не думал о последствиях, когда говорил это. Я заплакал, когда услышал эти слова. Мне хотелось позвонить Хави и сказать: «Спасибо тебе, но никогда больше так не делай. Ничего не говори. Пожалуйста, забудь обо мне, я позабочусь о себе».

    • Вердикт по делу об изнасиловании в ночном клубе, где Алвес проходит обвиняемым, ожидается осенью.

    Источник: «Бомбардир»

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