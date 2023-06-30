Экс-звезда «Барсы» Дани Алвес обратился к Хави из испанской тюрьмы: «Пожалуйста, забудь обо мне»

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес отреагировал на слова главного тренера каталонцев Хави на тему обвинений в свой адрес.

Сначала Хави сказал на пресс-конференции: «Я в шоке от новостей по Алвесу. Это вопрос правосудия, оно будет разбираться. Мне очень жаль Дани. Я удивлен».

После Хави пояснил свою позицию: «Мои слова были неправильно поняты. Возможно, я был недостаточно четок. Я считаю, что за такие преступления надо отвечать. Неважно, кто в них подозревается».

Дани Алвес в интервью изданию La Vanguardia отреагировал на слова бывшего партнера.

«Хави – мой друг на всю жизнь. Он не думал о последствиях, когда говорил это. Я заплакал, когда услышал эти слова. Мне хотелось позвонить Хави и сказать: «Спасибо тебе, но никогда больше так не делай. Ничего не говори. Пожалуйста, забудь обо мне, я позабочусь о себе».