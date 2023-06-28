Каманцев: «В новом сезоне РПЛ будем бороться с легковесными пенальти»

Руководитель судейского комитета и член исполкома РФС Павел Каманцев заверил, что «легковесных» пенальти в новом сезоне РПЛ не будет.

«В новом сезоне будем бороться с легковесными пенальти. Резонанс у нас связан, как правило, с ними. Станем убеждать и болельщиков, и клубы, что если есть незначительный контакт, то это не повод назначать пенальти. Это породит огромное количество обсуждений, но это избранный нами путь. Потому что легковесные решения создают негатив», – сказал Каманцев.