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    Каманцев: «Не хотим объяснять судейские ошибки в РПЛ»

    Глава Департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев высказался об ошибках арбитров.

    «Мы сфокусированы на качестве работы, а не на объяснении ошибок. Не хотим объяснять ошибки. Хотим, чтобы их стало меньше. У нас сейчас начнeтся подготовка к сезону: будет много товарищеских матчей и прочее. Хотим сделать так, чтобы нам было нечего объяснять. Но если даже и будет что объяснять, то по минимуму. Не хотим фокусироваться на том, как и что объяснять. Сам факт объяснений требует детальной подготовки: что говорить, какие фразы и прочее», – сказал Каманцев.

    • Профессиональный юрист возглавляет судейский корпус год.
    • Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.
    • Судьи РПЛ отстранены от международного футбола решениями УЕФА и ФИФА.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +18729

      NewLife 1 час назад

      Смените хозяина синита на какой-нибудь колхоз "Красный лапоть", и все ошибки, как по мановению волшебной палочки, сразу исчезнут))

      0
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      Рейтинг: +14336

      R_a_i_n 1 час назад

      Хорошо бы понять, почему одинаковые моменты трактуются не одинаково!

      0
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      Рейтинг: +2347

      jek718875 2 часа назад

      С этим тёмным царством всё ясно

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      Рейтинг: +3308

      шахта Заполярная 2 часа назад

      Правильно. Если начнут объяснять, то чАмпион то у нас окажется липовый.
      Сейчас прибежит африканская бармалейка с котм под мышкой и поправит меня. А палкавжопе с клинером наставят им лайки.

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