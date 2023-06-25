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Каманцев: «Не хотим объяснять судейские ошибки в РПЛ»

25 июня 2023, 12:59
4

Глава Департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев высказался об ошибках арбитров.

«Мы сфокусированы на качестве работы, а не на объяснении ошибок. Не хотим объяснять ошибки. Хотим, чтобы их стало меньше. У нас сейчас начнeтся подготовка к сезону: будет много товарищеских матчей и прочее. Хотим сделать так, чтобы нам было нечего объяснять. Но если даже и будет что объяснять, то по минимуму. Не хотим фокусироваться на том, как и что объяснять. Сам факт объяснений требует детальной подготовки: что говорить, какие фразы и прочее», – сказал Каманцев.

  • Профессиональный юрист возглавляет судейский корпус год.
  • Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.
  • Судьи РПЛ отстранены от международного футбола решениями УЕФА и ФИФА.

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Комментарии (4)
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шахта Заполярная
1687687956
Правильно. Если начнут объяснять, то чАмпион то у нас окажется липовый. Сейчас прибежит африканская бармалейка с котм под мышкой и поправит меня. А палкавжопе с клинером наставят им лайки.
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jek718875
1687687988
С этим тёмным царством всё ясно
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R_a_i_n
1687691344
Хорошо бы понять, почему одинаковые моменты трактуются не одинаково!
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NewLife
1687691586
Смените хозяина синита на какой-нибудь колхоз "Красный лапоть", и все ошибки, как по мановению волшебной палочки, сразу исчезнут))
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