Каманцев: «Не хотим объяснять судейские ошибки в РПЛ»

Глава Департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев высказался об ошибках арбитров.

«Мы сфокусированы на качестве работы, а не на объяснении ошибок. Не хотим объяснять ошибки. Хотим, чтобы их стало меньше. У нас сейчас начнeтся подготовка к сезону: будет много товарищеских матчей и прочее. Хотим сделать так, чтобы нам было нечего объяснять. Но если даже и будет что объяснять, то по минимуму. Не хотим фокусироваться на том, как и что объяснять. Сам факт объяснений требует детальной подготовки: что говорить, какие фразы и прочее», – сказал Каманцев.