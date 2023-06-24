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    • Министр спорта Матыцин выпустил обращение на фоне ситуации в России

    Министр спорта Матыцин выпустил обращение на фоне ситуации в России

    Олег Матыцин, министр спорта РФ, обратился к людям в связи с происходящим в России.

    • 24 июня в Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции.
    • В отношении Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.
    • В Москве и области из-за повышенных мер безопасности отменяют матчи.

    «Уважаемые спортсмены, тренеры, руководители органов управления в сфере спорта и спортивных организаций, специалисты отрасли!

    Призываем всех сохранять спокойствие, не допускать паники и ориентироваться только на официальные источники информации. Будьте бдительны и осторожны, не поддерживайте провокационные настроения.

    Руководителям подведомственных учреждений, спортивных объектов и тренировочных баз находиться на постоянной связи, держать все процессы на оперативном контроле, ввести усиленный контрольно‑пропускной режим и обеспечить безопасность всех, кто находится на территории.

    Будем едины под руководством президента России и будем действовать в соответствии с официальными решениями государства», – приводит слова министра пресс-служба ведомства.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:51
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3975

      minaev23 8 минут назад

      Кто ещё забыл обращение выпустить

      0
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      Рейтинг: -96

      Zenit2312 15 минут назад

      Ты то куда лезешь?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      vaisboston 45 минут назад

      И комменты все удалили.

      0
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