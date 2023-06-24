Министр спорта Матыцин выпустил обращение на фоне ситуации в России

Олег Матыцин, министр спорта РФ, обратился к людям в связи с происходящим в России.

24 июня в Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции.

В отношении Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

В Москве и области из-за повышенных мер безопасности отменяют матчи.

«Уважаемые спортсмены, тренеры, руководители органов управления в сфере спорта и спортивных организаций, специалисты отрасли!

Призываем всех сохранять спокойствие, не допускать паники и ориентироваться только на официальные источники информации. Будьте бдительны и осторожны, не поддерживайте провокационные настроения.

Руководителям подведомственных учреждений, спортивных объектов и тренировочных баз находиться на постоянной связи, держать все процессы на оперативном контроле, ввести усиленный контрольно‑пропускной режим и обеспечить безопасность всех, кто находится на территории.

Будем едины под руководством президента России и будем действовать в соответствии с официальными решениями государства», – приводит слова министра пресс-служба ведомства.