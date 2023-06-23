Подписывайтесь на блог «Девушка дня» и комментируйте посты

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Мбаппе уходит в «Реал»? А можно ли верить этой информации?
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22:17
«Аль-Хилаль» объявил о подписании игрока АПЛ за 47 миллионов
21:59
«Для тренера ты должен делать все»: Ловрен – об истории о Семаке, которую он никому не рассказывал
21:00
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Игнатьев – в «Сочи», Канте стал одноклубником Бензема. LIVE главных трансферов мира от «Бомбардира»
4
20:46
«Что он сделал, я никогда не забуду»: Ловрен рассказал историю про Клоппа
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21:53
Депутат Журова – о зарплатах российских футболистов: «В стране непростое время, России это не нравится»
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21:31
«Это прекрасная возможность выйти на другой уровень»: новичок «Зенита» Ду Кейрос дал первый комментарий после приезда в Россию
1
21:25
Новый главный тренер «Динамо» обратился к болельщикам
20:57
«Мы не будем никого держать насильно»: Семак – о Малкоме
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20:30
Юран назвал два клуба с худшими стадионами в РПЛ
20:21
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Тренер, выигрывавший ЛЧ и ЛЕ, возглавил «Сельту»
20:14
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19:58
«Зенит» собирается подписать еще одного бразильца – его хотят «Боруссия», «Ньюкасл» и другие клубы
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19:45
США проведет клубный чемпионат мира в 2025 году – в нем сыграют 32 команды
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19:39
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19:29
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«Зенит» объявил о подписании контракта с Мантуаном
19:15
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18:36
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18:24
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17:45
Самая горячая болельщица ЧМ-2022 выложила эффектные фото с побережья Ибицы
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17:37
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16:55
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Источник:
«Бомбарбир»
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