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    • Рианчо: «Я обнаружил слабое место Глушакова, поэтому он ко мне негативно относится»

    Рианчо: «Я обнаружил слабое место Глушакова, поэтому он ко мне негативно относится»

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо продолжил перепалку с Денисом Глушаковым.

    Ранее футболист заявил: «Рианчо кукарекает откуда-то. Приехал бы сюда – я бы ему щелкнул разок».

    Испанец ответил: «Глушаков – токсичный человек, который наносит большой вред российскому обществу».

    Позднее Рианчо объяснил негативное отношение к себе со стороны Глушакова.

    «Почему он негативно относится ко мне? Наверное, потому что я обнаружил его слабое место. Он необразованный человек с недостатком образования», – сказал тренер.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 17:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +667

      FCSpartakM 8 минут назад

      Два дебила-это сила

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