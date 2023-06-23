Рианчо: «Я обнаружил слабое место Глушакова, поэтому он ко мне негативно относится»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо продолжил перепалку с Денисом Глушаковым.

Ранее футболист заявил: «Рианчо кукарекает откуда-то. Приехал бы сюда – я бы ему щелкнул разок».

Испанец ответил: «Глушаков – токсичный человек, который наносит большой вред российскому обществу».

Позднее Рианчо объяснил негативное отношение к себе со стороны Глушакова.

«Почему он негативно относится ко мне? Наверное, потому что я обнаружил его слабое место. Он необразованный человек с недостатком образования», – сказал тренер.