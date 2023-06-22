Введите ваш ник на сайте
Зарегистрироваться
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матчи
Букмекеры
Тексты
Новости
Статьи
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Кубок PARI Премьер
Первая лига
Кубок России
Вторая лига. Группа 1
Вторая лига. Группа 2
Вторая лига. Группа 3
Вторая лига. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Лига наций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
РПЛ
Новости
Почему переход Лички в «Динамо» – это прекрасно со всех сторон
Главные новости
Спецпроект
Угадайте футболиста по его девушке
5
18:16
Официально
Игнатьев ушел в «Сочи», Рыбус покинул «Спартак». Таблица трансферов РПЛ
15
18:15
Алаев: «Слова делегатов ФИФА и УЕФА воодушевляют. Они все слова заверяют, прежде чем сказать»
17:59
Гинер прокомментировал новость о переходе Медины из ЦСКА в «Спартак»
17:55
Двух арбитров выведут из списка судей РПЛ
1
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Балтика
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Рубин
Сочи
Спартак
Урал
Факел
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Андорра
Аргентина
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Греция
Грузия
Дания
Доминика
Египет
Зимбабве
Израиль
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Колумбия
Коморские Острова
Косово
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Мьянма
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
18:15
Фото
Звезда Медиалиги показала себя в мини-юбке и с просвечивающими сосками
17:22
Гинер – о Чалове в «Галатасарае»: «У «МЮ», «Реала» и «Барсы» идет война за Гинера»
5
16:58
РФС утвердил регламент Fonbet Кубка России: есть одно важное изменение
3
16:49
РФС продолжит утверждать календарь чемпионата: 15 из 16 клубов хотели, чтобы это делала РПЛ
16:37
⚡️ Марио Фернандес возвращается в ЦСКА
4
16:15
Умерла жена Галицкого: последние годы они вместе лечились от онкологии
4
15:58
Блоги
Почему переход Лички в «Динамо» – это прекрасно со всех сторон
15:55
Колосков: «ФИФА и УЕФА снимут санкции с России только после завершения СВО»
4
15:42
Четыре португальских клуба интересуются 20-летним форвардом ЦСКА
15:20
Фото
«Оренбург» объявил о назначении Ярошика главным тренером
2
14:59
Главный скаут «Краснодара» назвал условие, при котором Галицкий отпустит Сперцяна в Европу
2
14:55
Овчинников: «Спартак» – КВН. Их новый гендиректор занимался чем угодно, только не футболом»
10
14:44
Видео
«Ждем розовый свитер в музей!»: «Оренбург» попрощался с Личкой трогательным видео
14:20
В «Оренбурге» назвали нового главного тренера
1
14:00
Фото
«Динамо» объявило о назначении Лички главным тренером
1
13:50
В РФС заявили о воодушевлении после заявлений представителей ФИФА и УЕФА
14
13:28
Быстров раскритиковал «Спартак» за назначение Малышева: «Снова человек не из футбола»
17
13:18
Фото
«Динамо» анонсировало назначение Лички с помощью СМС-рассылки
12:55
Фото
«Оренбург» арендовал защитника «Урала»
12:41
Экс-игрок «Динамо» и «Урала» Рыков закончил карьеру в 35 лет
4
12:28
Рыбус высказался об исключении из состава сборной Польши
4
12:21
Представитель ФИФА – о возвращении российского футбола: «Решение проблемы будет найдено»
9
12:16
«Анжи», «Томь» и еще семь клубов потеряли членство в РФС
1
11:59
ЦСКА отклонил предложение «Зенита» по Помазуну
2
11:52
Советник президента УЕФА: «Верим, что скоро российские команды снова смогут играть на международной арене»
6
11:33
Рыбус после расторжения контракта со «Спартаком» ведет переговоры с тремя клубами РПЛ
11:11
Личка подписал контракт с «Динамо» («СЭ»)
4
10:51
ЦСКА и «Динамо» разыграют Братский кубок
5
Все новости
2
теста для вас
1
Какой вы футболист?
2
Уехал футболист из РПЛ или нет?
Главная
Новости
Почему переход Лички в «Динамо» – это прекрасно со всех сторон
Почему переход Лички в «Динамо» – это прекрасно со всех сторон
1
Источник:
«Бомбардир»
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.
Сегодня, 15:58
Россия. Премьер-лига
Россия
Оренбург
Динамо
Личка Марцел
Рекомендуем
×
Вы действительно хотите отправить жалобу?
Да
Нет
×
Вы действительно хотите удалить комментарий?
Да
Нет
×
Вы действительно хотите удалить комментарий?
Да
Нет
×
Вы можете удалить комментарий только в течении 5 минут!
Комментарии
0
Отправить
Войдите
или
зарегистрируйтесь
Вы не можете писать комментарии, пока не активируете свою учетную запись.
Отправить ссылку активации еще раз
Войдите
или
зарегистрируйтесь
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение