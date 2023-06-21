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Девушка главного тусовщика в современном футболе – его пьяные выходки обсуждают все болельщики
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Кто стал новым генеральным директором «Спартака». Рассказываем об Олеге Малышеве
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21:30
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Одноклубник Месси съездил с семьей в зоопарк – и попал в больницу с укусом ядовитого паука
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Уткин назвал лучший день в жизни
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20:47
Билеты на дебютный матч Месси в «Интере» подорожали в 50 раз
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«Ньюкасл» предложил удвоение зарплаты полузащитнику «Милана»
19:57
УЕФА наказал «Вест Хэм» за поведение фанатов на финале ЛК – они разбили голову Бираги
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19:51
Блоги
Девушка главного тусовщика в современном футболе – его пьяные выходки обсуждают все болельщики
16:59
«Арсенал» и «Челси» полностью согласовали трансфер Хаверца (Фабрицио Романо)
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16:38
«МЮ» готов отдать за игрока сборной Англии Магуайра и Мактоминея с доплатой
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13:53
Кейн определился, в какой клуб хочет перейти
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13:35
Ковачич переходит в «Ман Сити» из «Челси»: сумма трансфера – 25+5 миллионов
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03:19
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Канте вслед за Бензема перешел в «Аль-Иттихад»
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01:01
Спецпроект
Назовите всех чемпионов сезона-2022/23: «Зенит», «Ман Сити» и другие гранды
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00:42
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19:59
Агент Холанда назвала клуб, в котором норвежец будет играть в следующем сезоне
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19:46
«Ман Сити» предложил 25 миллионов за игрока основы «Челси»
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18:18
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16:55
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16:11
«Реал» и «Манчестер Юнайтед» претендуют на защитника «Интера»
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Transfermarkt увеличил рыночную стоимость Холанда – он догнал Мбаппе
12:45
«Челси» купил лучшего бомбардира «Лейпцига» за 60 миллионов
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08:46
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19 июня
19:19
Шесть игроков «Челси» могут уехать в Саудовскую Аравию
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18:34
«Бавария» предложит 30 миллионов за самого быстрого игрока АПЛ
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17:32
«Барселона» близка к подписанию игрока основы «Ман Сити»
1
13:00
Гвардиола встретился с президентом «Барселоны»
10:00
Сульшер близок к возвращению в «Манчестер Юнайтед»
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18 июня
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22:21
Британский журналист Браун: «Чалова хотели купить несколько клубов АПЛ»
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Мбаппе может оказаться в «Манчестер Юнайтед», но при одном условии
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12:28
«Ньюкасл» нацелился на защитника «Челси»
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Девушка главного тусовщика в современном футболе – его пьяные выходки обсуждают все болельщики
Девушка главного тусовщика в современном футболе – его пьяные выходки обсуждают все болельщики
А
Источник:
«Бомбардир»
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Сегодня, 19:51
Англия. Премьер-лига
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