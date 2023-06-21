РПЛ к 2027 году планирует увеличить посещаемость стадионов на 77%

РПЛ намерена в ближайшие годы увеличить посещаемость матчей.

«Лига ставит перед собой цель повышение посещаемости. Нынешний средний показатель составляет 9,5 тыс. человек на один матч. К 2024 году РПЛ хочет выйти на цифру в 10,5 тыс., а к 2027 году – 16,8 тыс. человек. Это KPI со стороны РФС для РПЛ.

Доходы от спонсорских соглашений к 2027 году с 3 миллиардов рублей должны быть увеличены до 4 миллиардв. Индекс удовлетворенности и одобрения в 2024 году должен составить 50%, а к 2027 году – 70%», – написал источник.