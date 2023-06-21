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    • РПЛ к 2027 году планирует увеличить посещаемость стадионов на 77%

    РПЛ к 2027 году планирует увеличить посещаемость стадионов на 77%

    РПЛ намерена в ближайшие годы увеличить посещаемость матчей.

    «Лига ставит перед собой цель повышение посещаемости. Нынешний средний показатель составляет 9,5 тыс. человек на один матч. К 2024 году РПЛ хочет выйти на цифру в 10,5 тыс., а к 2027 году – 16,8 тыс. человек. Это KPI со стороны РФС для РПЛ.

    Доходы от спонсорских соглашений к 2027 году с 3 миллиардов рублей должны быть увеличены до 4 миллиардв. Индекс удовлетворенности и одобрения в 2024 году должен составить 50%, а к 2027 году – 70%», – написал источник.

    • РПЛ в этом году 22 года.
    • С прошлого года ее возглавляет Александр Алаев.
    • Сезон стартует 23 июля.

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    Источник: «РБК Спорт»

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    Сегодня, 11:02
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +20506

      Cleaner 1 час назад

      Что, к 2027 году ФАНАЙДИ отменят?...)))

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      Ответить
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      Рейтинг: +15207

      Алексей З 1 час назад

      Сплошное бла -бла -бла.
      Уберите фан ид и через месяц посещаемость вырастит в разы и не надо ждать до 2о27 года.

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      Рейтинг: +11671

      alp 1 час назад

      при нынешних раскладах, удержать тех, кто еще приходит, к 2027 будет успехом.

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