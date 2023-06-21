Новый претендент на Кокорина, смена гендиректора в «Спартаке», на «Зенит» подали в суд и другие новости

На «Зенит» подали в суд из-за чемпионского парада в Санкт-Петербурге.

«Спартак» объявил об уходе Мележикова и назвал нового гендиректора клуба.

«Интер Майами» после прихода Месси назначит экс-тренера «Барселоны» и сборной Аргентины.

«Локомотив» выбирает между четырьмя нападающими.

«Ростов» подтвердил подписание четвертого летнего новичка.

«Челси» купил лучшего бомбардира «Лейпцига» за 60 миллионов.

Магкеев назвал игрока «Локомотива», над которым Дзюба не шутит.

Появился новый претендент на Кокорина: в клубе играет россиянин.

Анчелотти определился со своим будущим: он выбрал новое место работы.

«Рома» готова купить экс-игрока «Спартака» за 12 миллионов.