Промеса приговорили к 1,5 годам тюрьмы, новый трансфер «Реала», конфликт Куртуа с Тедеско и другие новости

Захарян может уйти в европейский клуб, использовав метод Хвичи
Суд приговорил Промеса к тюремному заключению
«Рома» интересовалась Сафоновым, но американские владельцы заблокировали переговоры
Кокорин сделал выбор между «Арисом» и «Фиорентиной»
«Реал» подтвердил третий летний трансфер
Куртуа недоволен работой Тедеско в сборной Бельгии. Он досрочно покинул расположение команды. Тренер прокомментировал поведение вратаря, игрок «Реала» ответил
«Пари НН» объявил об уходе Глушакова. У него есть два варианта продолжения карьеры
«Спартак» ищет левого защитника на замену Таварешу: клуб хочет иностранца
Два матча сборных не доиграли из-за расистский оскорблений: сначала Катар и Новая Зеландия, затем – молодежки Ирландии и Кувейта
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