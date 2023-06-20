Промеса приговорили к 1,5 годам тюрьмы, новый трансфер «Реала», конфликт Куртуа с Тедеско и другие новости

Захарян может уйти в европейский клуб, использовав метод Хвичи

Суд приговорил Промеса к тюремному заключению

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Кокорин сделал выбор между «Арисом» и «Фиорентиной»

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Куртуа недоволен работой Тедеско в сборной Бельгии. Он досрочно покинул расположение команды. Тренер прокомментировал поведение вратаря, игрок «Реала» ответил

«Пари НН» объявил об уходе Глушакова. У него есть два варианта продолжения карьеры

«Спартак» ищет левого защитника на замену Таварешу: клуб хочет иностранца

Два матча сборных не доиграли из-за расистский оскорблений: сначала Катар и Новая Зеландия, затем – молодежки Ирландии и Кувейта

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