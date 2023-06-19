«Сочи» подпишет Игнатьева, Промес надеется стать гражданином России и другие новости

Жена Глушакова заплакала после поражения ЖФК ЦСКА от «Зенита» в матче за Суперкубок.

Промес надеется получить паспорт России, чтобы не сесть в тюрьму (AD).

Абрамович хочет распределить выручку от продажи «Челси» между Россией и Украиной.

Фабрегас назвал величайшего игрока всех времен.

Мамаев объяснил, почему открыл академию в Дубае, а не в России.

Мостовой: «Целовать майку «Спартака» не буду – я адекватный человек».

Кавазашвили: «Пусть больной Зинченко пропадет к чертовой матери».

Стало известно, где будет играть Игнатьев.

Охранник стадиона в Барселоне подошел к темнокожему помощнику Винисиуса и достал банан: «Руки вверх, это мой пистолет».

Сторожук – о Шапи: «Обиженный футболист хуже бабы».

Быстров: «Сочи» для Игнатьева – последний шанс для отморозка».

Месси: «Я всего добился в футболе».