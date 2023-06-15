АПЛ опубликовала календарь сезона-2023/24: в 1-м туре сыграют «Челси» и «Ливерпуль»

Английская Премьер-лига обнародовала расписание на весь следующий сезон.

Розыгрыш АПЛ-2023/24 продлится с 11 августа 2023 года по 19 мая 2024 года.

С 30 декабря по 13 января в чемпионате будет двухнедельная пауза.

Откроют новый сезон АПЛ «Бернли» и «Манчестер Сити». Также в стартовом туре сыграют «Челси» и «Ливерпуль».

Расписание 1-го тура Премьер-лиги

Пятница, 11 августа

«Бернли» – «Манчестер Сити»

Суббота, 12 августа

«Арсенал» – «Ноттингем Форест»

«Борнмут» – «Вест Хэм»

«Брайтон» – «Лутон Таун»

«Эвертон» – «Фулхэм»

«Шеффилд Юнайтед» – «Кристал Пэлас»

«Ньюкасл» – «Астон Вилла»

Воскресенье, 13 августа

«Брентфорд» – «Тоттенхэм»

«Челси» – «Ливерпуль»

Понедельник, 14 августа

«Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон»

Полную версию календаря можно посмотреть на официальном сайте АПЛ по ссылке.