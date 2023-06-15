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    • АПЛ опубликовала календарь сезона-2023/24: в 1-м туре сыграют «Челси» и «Ливерпуль»

    АПЛ опубликовала календарь сезона-2023/24: в 1-м туре сыграют «Челси» и «Ливерпуль»

    Английская Премьер-лига обнародовала расписание на весь следующий сезон.

    Розыгрыш АПЛ-2023/24 продлится с 11 августа 2023 года по 19 мая 2024 года.

    С 30 декабря по 13 января в чемпионате будет двухнедельная пауза.

    Откроют новый сезон АПЛ «Бернли» и «Манчестер Сити». Также в стартовом туре сыграют «Челси» и «Ливерпуль».

    Расписание 1-го тура Премьер-лиги

    Пятница, 11 августа

    «Бернли»«Манчестер Сити»

    Суббота, 12 августа

    «Арсенал»«Ноттингем Форест»

    «Борнмут»«Вест Хэм»

    «Брайтон»«Лутон Таун»

    «Эвертон»«Фулхэм»

    «Шеффилд Юнайтед»«Кристал Пэлас»

    «Ньюкасл»«Астон Вилла»

    Воскресенье, 13 августа

    «Брентфорд»«Тоттенхэм»

    «Челси»«Ливерпуль»

    Понедельник, 14 августа

    «Манчестер Юнайтед»«Вулверхэмптон»

    Полную версию календаря можно посмотреть на официальном сайте АПЛ по ссылке.

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    Источник: сайт АПЛ

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