АПЛ опубликовала календарь сезона-2023/24: в 1-м туре сыграют «Челси» и «Ливерпуль»

Английская Премьер-лига обнародовала расписание на весь следующий сезон.
Розыгрыш АПЛ-2023/24 продлится с 11 августа 2023 года по 19 мая 2024 года.
С 30 декабря по 13 января в чемпионате будет двухнедельная пауза.
Откроют новый сезон АПЛ «Бернли» и «Манчестер Сити». Также в стартовом туре сыграют «Челси» и «Ливерпуль».
Расписание 1-го тура Премьер-лиги
Пятница, 11 августа
Суббота, 12 августа
«Арсенал» – «Ноттингем Форест»
«Шеффилд Юнайтед» – «Кристал Пэлас»
Воскресенье, 13 августа
Понедельник, 14 августа
«Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон»
Полную версию календаря можно посмотреть на официальном сайте АПЛ по ссылке.
Источник: сайт АПЛ