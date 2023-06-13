Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Умер Берлускони, два легионера покидают «Краснодар», Кержаков близок к назначению в «Спартак» и другие новости

    Умер Берлускони, два легионера покидают «Краснодар», Кержаков близок к назначению в «Спартак» и другие новости

    У Месси возникли проблемы с пограничным контролем в Китае

    Два футболиста «Краснодара» объявили об уходе: Олакунле Олусегун собирается в Европу, Хуниор Алонсо еще не определился

    Кержаков близок к назначению в «Спартак» из Суботицы

    Умер экс-владелец «Милана» Сильвио Берлускони. Причина смерти – хронический миеломоноцитарный лейкоз

    Стали известны призовые клубов РПЛ за участие в Fonbet Кубке России

    Глебов обозначил свои финансовые требования для «Спартака»

    Гвардиола уйдет из «Ман Сити» в 2025 году и возглавит сборную

    В центре Стамбула зарезали фаната ЦСКА, который приехал на финал Лиги чемпионов (Mash)

    Карпин позвал Мостового на стажировку, Александр ответил

    «ПСЖ» выставил Мбаппе на трансфер из-за отказа продлевать контракт

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:55
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 